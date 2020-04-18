"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ
Цьогоріч у ФБ стало менше "кулічів", але тепер з‘явилися краффіни, які радісні господині виставляють на сторінках і весело вихваляють, як "нові" паски.
Нам не треба ворогів. Ми самі руйнуємо свою ідентичність із впертістю віслюка і завзятістю Проні Прокопівни.
Паска - це сакральний великодній хліб, а не просто здоба, якою ви доповнюєте свій стіл.
Паска - це кулінарний гімн життю.
Паска - це символ, у якого є свій рецепт, своя форма, свій сенс.
Паска - це традиція, яка демонструє тяглість поколінь, що робить нас не перекотиполем, а народом з глибоким корінням і унікальною культурою.
Паски - це смачна "нитка" пам‘яті, яка поєднує вас з вашими мамою, бабусею, прабабусею, прапрабабусею і т.д.
Якщо ми не підтримуємо цю традицію - вона вмирає, розривається родинна нитка пам‘яті; руйнується народний звичай; стирається символ нашої ідентичності; гімн перетворюється у одноденну попсу; втрачається таїнство.
Ми можемо пекти, ставити на стіл і їсти усе, що завгодно. Це наш смак і наше право.
Але, будь ласка, не називайте це пасками. Не створюйте кулінарні фейки. Не підміняйте понять.
Розповідайте дітям про НАШІ традиції. Не вбивайте Україну кулічами, мафінами, крафінами, керамічними кроликами і курочками і т.д. на ваших столах і ваших головах.
Мудрості нам усім і любові.
Буду вдячна, якщо наші берегині висловляться на захист великодніх символів.