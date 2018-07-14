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"Завещание" Сенцова под звуки моря растрогало Украину

7.1тЧитать новость на украинском

В сети стремительно набирает популярность видеорассказ "Завещание" незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Ролик является совместной работой "Радио НВ" и Hromadske.doc - документально-журналистского видеопроекта Богдана Кутепова (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Сильная вещь. Когда услышал ее впервые по радио, сидел и вдумывался. А вчера позвонил Валерию Калнышу (главный редактор "Радио НВ". - Ред.), говорю: дай аудио. Есть идея.... Получилась такая видеопроза", - рассказал Кутепов на своей странице в Facebook.

По его словам, видеоряд снят в открытом Черном море. В видео совсем нет склеек, это "целостная запись моря на 100% скорости".

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Ниже приводим полный текст "Завещания" Олега Сенцова, который озвучил Валерий Калныш.

"Все мы умрем. И я, к сожалению, не исключение. Всем хотелось бы пожить подольше, и тут я тоже, к счастью, не исключение. Нет, мне не хотелось бы продлить свою жизнь, дожить до ста лет и последнюю четверть из них влачить дряхлое существование своего организма на различных стимуляторах и препаратах. Я хотел бы больше пожить молодой, полноценной жизнью, получать от жизни удовольствие или дарить его другим, ходить или лучше бегать, спать по ночам или не спать, и чтобы решать это должен был бы я, а не мой организм вкупе с моим врачом.

Такой жизнью я хотел бы пожить подольше. Но это невозможно. Все мы умрем. Все мы после смерти превратимся в кусок гниющего мяса, зарытого на глубине пары метров. Нас будут есть черви, а наши добропорядочные родственники будут приходить на наши могилки, делать грустные лица, стоять напротив креста или памятника и смотреть на наши портреты, совсем позабыв, что кресты ставятся в ногах у усопших и теперь вся скорбящая братия стоит дружно на голове покойного, и умиленно смотреть на его портрет на граните. Затем достаются припасы с выпивкой, угощают всех, в том числе и покойного, от которого время уже мало что оставило, а цветочки все цветут. Пафос и предрассудки, ненужные церковно-языческие обряды и схоластика.

Я не хочу, чтобы у меня топтались по голове, даже после моей смерти, не хочу в памяти своих потомков остаться портретом на куске гранита, чтобы на моей могиле устраивали тризны, я вообще не хочу привлекать к себе внимание, ни сейчас, ни тем более после смерти. Я не хочу, чтобы у меня была могила.

Олег Сенцов

В детстве, в четыре года, я побывал на похоронах своего деда. Обычно в столь юном возрасте дети не помнят себя и крайне редко помнят самые яркие события. Но я запомнил эти похороны. Я помню очень мало. Но я помню главное: как я стою на краю могилы, на куче земли вместе с другими родственниками. А потом, после похорон, было откровение, когда мне сказали, что деда не будут выкапывать обратно, что он умер и это навсегда. Все детство меня преследовал кошмар, по ночам и вечерам я видел черную могилу в разрезе и опускающееся в него тело в белом саване. Это было тело деда, но я представлял и понимал, что рано или поздно это буду я. Никогда не водите своих детей на похороны.

В детстве я боялся, что умру. Теперь я не боюсь — теперь я точно знаю, что умру. В детстве я боялся черной могилы, теперь я просто не хочу в ней лежать.

Все мы умрем. Каждый умрет по-разному. Кто-то тихо и спокойно, как закрывают дверь в детскую, в которой только что заснули дети. Кто-то — в криках и мучениях, как при рождении. Я не знаю, как умру я, но точно не хотел бы умереть глубоким старцем в постели, в окружении позевывающей родни.

Укринформ

Олег Сенцов

Одного человека однажды спросили, как бы он хотел умереть, он ответил: "С криком "Ура!", с автоматом наперевес и со ртом, полным крови". Я тоже бы так хотел, это — красиво, это — по-мужски. Но так не получится. Красиво герои уходят только в кино и книжках. В жизни они мочатся под себя кровью, орут от боли и вспоминают маму.

Я не хочу, чтобы у меня была могила. Я хочу, чтобы меня сожгли. Нет, не на костре инквизиции, а в простом крематории. Сожгли, а пепел развеяли над морем. Желательно над Черным, желательно летом, и чтобы светило солнце, и чтобы дул свежий ветер. Но если будет осень и дождь, то тоже неплохо. Но не ждать же до лета, если я окочурюсь в ноябре? А то придут гости и спросят: "Что это у вас в этой вазочке?" "А это наш дедушка лежит — лета дожидается!" Вазочку, кстати, тоже в море — не надо делать из нее фетиша. А то будет — та же комната, год спустя, другие гости: "А что это у вас за вазочка?" "В ней наш дедушка лежал", — торжественно и стоя ответят родственники. Ну, тогда давайте еще мои носки с трусами по дому развесим — те, которые любимые, и те, которые в последний раз надевал.

Я хочу, чтобы меня сожгли. В пепел. И пепел развеяли. Над морем. Лучше летом, если я, конечно, умру летом. Только вейте с наветренной стороны борта, чтобы пепел отнесло в море, а не рассеяло по палубе, и чтобы какой-нибудь особо языкастый и наглый в деда внучек не прокомментировал выметание моих останков фразой: "С этим старым всегда было много хлопот!"

Радио Свобода

Олег Сенцов

И пусть дует ветер и унесет прах в море. Но если будет дождь, то тоже ничего — все скажут: "Вот, человека хорошего хороним, раз дождь идет". Не хороним — сеем, то есть веем, товарищи!

И если будет дождь и пепел немного прилипнет к урне, то тоже ничего. Правда, все тот же нахальный внук заглянет в урну, увидит там немного прилипшего праха и скажет: "Да, дедушка все еще цепляется за края жизни!" Но это ничего — вы ее тоже в море. Чтобы не осталось. Ничего не осталось. Только память. И дела. И друзья. И вы. И тогда я всегда буду с вами".

Видеорассказ растрогал украинский сегмент соцсетей и вызвал бурную реакцию среди пользователей.

"Совсем не в моей "бешеной" динамике. Но нагребает, особенно когда на большом экране будете смотреть - там куча деталей. Ну а если еще звук хороший, то вообще. Вместе с тем, можно и наоборот, совсем без звука в маршрутке читать, как книгу. Нажимаешь плей - и на 6 минут проваливаешься в медитацию", - описал свои впечатления сам Кутепов.

Укринформ

Олег Сенцов

"Завещание. Олег Сенцов. Или кто такой Свободный Человек. От всего. Решеток, наручников, стереотипов, "что люди скажут", непонятных, ненужных традиций..." - прокомментировала журналистка Христина Коцира.

"Это шедевр, очень круто!", "Сильно сказано..." - пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать Сенцова попросила президента РФ Владимира Путина помиловать ее сына.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ему на много ближе море Лаптевых. лет через 16 скупается. и может хоть один фильм снимет, известный режиссёр...
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Крымчанин
Крымчанин
Пробило до слёз... Сижу и плачу... :-)
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Крымчанин
Крымчанин
Олежек помирать собрался? Не смешите мои тапки. У него такое же "худое" хлебало, как у Гади Хавченко после помилования. :-) Кстати, как там херой Укропии в укуринской тюрьме себя чувствует? Чё-та не видно пидриотов Обкурины на Хрещатике с плакатами "Надя кушай!". :-(
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