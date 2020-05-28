Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: как получить 50%-ю скидку и оплатить через телефон

В Украине нарушителям правил дорожного движения, которых определит новая система автоматической фото- и видеофиксации, будут приходить письма с протоколом нарушения. За своевременную оплату штрафа предусмотрена скидка.

Как сообщил на брифинге первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, протокол нарушения содержать всю необходимую информацию:

место и время совершения правонарушения,

данные о лице, на которое зарегистрировано транспортное средство,

на сколько превышена разрешенная скорость,

сумму штрафа.

Алексей Билошицкий рассказал, как будет происходить видеофиксация нарушений ПДД

По его словам, для людей, которые оплатят штраф в течение 10 дней с момента вступления постановления в законную силу, предусмотрена скидка в 50%.

Билошицкий отметил, что постановление вступает в законную силу в трех случаях:

с момента вручения такого постановления;

с момента проставления отметки об отказе от получении письма;

когда письмо не является врученным и возвращается к патрульной полиции с отметкой о невручении.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что в письме будет содержаться QR-код, просканировав который можно будет посмотреть на смартфоне видео правонарушения.

"Далее вы сможете прямо здесь, не выходя из вашего смартфона, выбрать банк, в котором вы обслуживаетесь, и немедленно оплатить штраф", – подчеркнул он.

Если за рулем был другой человек, то ссылку для оплаты штрафа можна переслать ему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня планируют запустить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об особенностях привлечения к ответственности по факту автофиксации нарушений ПДД подробно разъяснили в МВД.

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