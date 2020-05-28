Главная Новости
28 мая • обновлено в 15:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Видеофиксация нарушений ПДД в Украине: как получить 50%-ю скидку и оплатить через телефон

1.4т
Читать материал на украинском

В Украине нарушителям правил дорожного движения, которых определит новая система автоматической фото- и видеофиксации, будут приходить письма с протоколом нарушения. За своевременную оплату штрафа предусмотрена скидка.

Как сообщил на брифинге первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, протокол нарушения содержать всю необходимую информацию:

  • место и время совершения правонарушения,

  • данные о лице, на которое зарегистрировано транспортное средство,

  • на сколько превышена разрешенная скорость,

  • сумму штрафа.

Алексей Билошицкий рассказал, как будет происходить видеофиксация нарушений ПДД

Алексей Билошицкий рассказал, как будет происходить видеофиксация нарушений ПДД

По его словам, для людей, которые оплатят штраф в течение 10 дней с момента вступления постановления в законную силу, предусмотрена скидка в 50%.

Билошицкий отметил, что постановление вступает в законную силу в трех случаях:

  • с момента вручения такого постановления;

  • с момента проставления отметки об отказе от получении письма;

  • когда письмо не является врученным и возвращается к патрульной полиции с отметкой о невручении.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что в письме будет содержаться QR-код, просканировав который можно будет посмотреть на смартфоне видео правонарушения.

"Далее вы сможете прямо здесь, не выходя из вашего смартфона, выбрать банк, в котором вы обслуживаетесь, и немедленно оплатить штраф", – подчеркнул он.

Если за рулем был другой человек, то ссылку для оплаты штрафа можна переслать ему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня планируют запустить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об особенностях привлечения к ответственности по факту автофиксации нарушений ПДД подробно разъяснили в МВД.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Теги
ПДД Министерство внутренних дел Украины полиция штрафы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги