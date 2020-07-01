Видеофиксация нарушений ПДД: в МВД озвучили впечатляющий итог первого месяца работы

В течение первого месяца работы системы автоматической фиксации количество нарушений правил дорожного движения (ПДД) уменьшилось более чем в четыре раза по сравнению с первым днем работы – с 57 880 до 13 325 случаев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он уточнил, что с 1 июня было вынесено 398 410 постановлений об административных нарушениях.

Из них уплачено 219 040 штрафов за превышение скорости на сумму более 31,9 млн грн.

По словам Геращенко, уменьшение количества фиксации нарушений ПДД означает уменьшение количества ДТП в целом по стране.

"Водители становятся более дисциплинированными не только в местах где установлены видеокамеры, но и в целом на всех дорогах Украины", – подчеркнул замминистра.

Геращенко отметил, что часть средств от уплаченных штрафов пойдет на оплату услуг по доставке уведомлений "Укрпочтой" и оплату печати постановлений и правонарушений Гражданско-процессуального кодекса.

Оставшиеся средства зачислят в бюджет и направят на улучшение дорожной инфраструктуры, а также повышение безопасности движения.

Касательно нарушителей, которые не заплатят штраф в течение 30 дней, то документы будут переданы в Государственную исполнительную службу для взыскания средств.

Итоги работы видеофиксации нарушений ПДД Facebook Антона Геращенко

Что будет дальше

В то же время в МВД уже начали тестировать возможности системы фиксировать и другие нарушения ПДД кроме превышения скорости – пока только в Киеве, уточняется на сайте ведомства.

Геращенко отметил, что речь идет о проезде по полосе общественного транспорта, фиксации нарушений стоянки, въезде на встречную полосу и проезд по пешеходным дорожкам.

Также в 2020 году планируется закупить еще 300 видеокамер для фиксации нарушений. "На протяжение следующих двух лет по всей стране заработает тысяча таких камер", пояснил Геращенко.

Кроме того, заместитель главы МВД заявил, что ведомство будет инициировать увеличение суммы штрафа для систематических нарушителей.

"Мы планируем в сентябре предложить депутатам Верховной Рады поднять сумму штрафа для тех, кто систематически превышает скорость более чем на 50 км. Предлагаем, чтобы этот штраф составлял 3,4 тысячи гривен", – уточнил Геращенко.

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL:

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.