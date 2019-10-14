Главная Новости
14 октября • обновлено в 12:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России

Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября посетил благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY, что вызвало бурную реакцию у пропагандистов Кремля.

В понедельник, 14 октября, топовые росСМИ выпустили материалы о том, что глава правительства якобы побывал на концерте "неонацистов".

Истерию у пропагандистов вызвало фото Гончарука на фоне коловрата, который в России связали с запрещенным движением. Снимок разместил в Telegram-канале активист Евгений Карась.

Новости
"Соврал он, а не я!" Гончарук публично поскандалил с журналисткой
Гончарука заметили на концерте в пабе Киева

Гончарука заметили на концерте в пабе Киева

Telegram-канал Евгения Карася

Гончарука заметили на концерте в пабе Киева

Гончарука заметили на концерте в пабе Киева

Telegram-канал Евгения Карася

"На кадре политик стоит на сцене на фоне коловрата, используемого некоторыми неонацистскими группировками в качестве символики", "Наше издание не может предоставить прямую ссылку на материал, поскольку в нем содержатся иллюстрации запрещенной в России символики", – написали росСМИ.

Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России
Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России
Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России
Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России
Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России

Отметим, сама музыкальная группа "Сокира Перуна", из-за присутствия которой на концерте и разгорелся скандал у пропагандистов, обвинения в неонацизме опровергла.

Как сообщал OBOZREVATEL, первой кадры с Гончаруком на концерте показала глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда, которая сопровождала премьер-министра.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Алексей Гончарук
Место
Россия
Тег
пропаганда
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
9
45
Смешно
10
Интересно
5
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
А может у Гончарука тоже свастики наколоты и он тайно состоит в каком нибудь ссаном "Misanthropic Division" и отмечает день рождения Гитлера?!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
А Россию это каким боком трогает?Не первый раз читаю это на укрСМИ,в России тишина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Які неонацисти? В Україні нацизм, так само, як і комунізм, заборонено. Вже геть подуріли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel