Видео с Гончаруком на фоне коловрата взбудоражило пропагандистов в России

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 13 октября посетил благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY, что вызвало бурную реакцию у пропагандистов Кремля.

В понедельник, 14 октября, топовые росСМИ выпустили материалы о том, что глава правительства якобы побывал на концерте "неонацистов".

Истерию у пропагандистов вызвало фото Гончарука на фоне коловрата, который в России связали с запрещенным движением. Снимок разместил в Telegram-канале активист Евгений Карась.

Гончарука заметили на концерте в пабе Киева Telegram-канал Евгения Карася

Гончарука заметили на концерте в пабе Киева Telegram-канал Евгения Карася

"На кадре политик стоит на сцене на фоне коловрата, используемого некоторыми неонацистскими группировками в качестве символики", "Наше издание не может предоставить прямую ссылку на материал, поскольку в нем содержатся иллюстрации запрещенной в России символики", – написали росСМИ.

Отметим, сама музыкальная группа "Сокира Перуна", из-за присутствия которой на концерте и разгорелся скандал у пропагандистов, обвинения в неонацизме опровергла.

Как сообщал OBOZREVATEL, первой кадры с Гончаруком на концерте показала глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда, которая сопровождала премьер-министра.

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