"Видел тело": друг Кантера рассказал подробности о самоубийстве

Известный волонтер Мирослав Гай пообещал разобраться в причинах самоубийства режиссера Леонида Кантера, рассказав все, что ему известно.

"Итак, я видел тело. Я осмотрел его внимательно, придирчиво, почти без эмоций. От первого звонка и до приезда на кладбище - я сомневался. Было много нестыковок, недопониманий. Не было контактов с родными. Теперь картина прояснилась. Ленька Кантер свел счеты с жизнью. Он выстрелил в себя из автомата АКС-74У. Перед последним шагом Леня оставил письма, в которых четко написал, что и как надо сделать после, а также разъяснения своего решения", – написал Гай.

Он отметил, что помимо прочего, Кантер записал видеообращения к родным, а также видео самого самоубийства.

"Оно у полиции. Я видел его, оно не вызывает у меня сомнений. Это конец. Родственники, по понятным причинам, запрещают кому-либо публиковать это видео. Считайте это их официальным заявлением. Об оружии. Был найден автомат, пару магазинов с патронами и пару гранат РГД-5. Они, возможно, были привезены Ленькой с ДАПУ, где он был во время съемок фильма "Добровольцы Божьей Четы", – добавил волонтер.

"Теперь о причинах. Почему успешный и популярный человек пускает себе пулю в голову? Мне еще надо все это осмыслить, перечитать письма и пересмотреть видео. Лично я, как его друг, а мы были вместе с 13-ти лет, многое сделали вместе, презираю этот шаг. И если бы я мог сейчас ему что-то сказать, то я бы дал ему в морду, но.. И я уважаю его, как личность, и как человек, который любит, попробую для себя понять причины и мотивы. Поэтому намерен прочитать все из его посланий, которые мне позволят прочитать и увидеть", – добавил Гай.

Он рассказал, что с детства соревновался с Кантером за лидерство: в силе, актерстве, режиссуре, пластике и приключениях.

Леонид Кантер

"Ленька создавал миры, которые потом жили по его правилам. Это были миры творчества и приключений. Кто водворялся там, а кто, как я, проходил их кометой или метеором, возвращаясь каждые сто лет. Мы следовали один за другим. Я, заряжаясь от него, делал свои проекты, создал свой продакшн, а он пошел в Национальную Гвардию, на войну, после того как посетил меня в части. Здесь Ленька, единственный раз, был вторым. До последнего я надеялся на мистификацию с его стороны. Он был мастером удивлять", – рассказал волонтер.

Леонид Кантер

"Сегодня на похоронах пели песню "Желтые Ленты", а это наша песня. Ее играл ВГ, а я читал тот проклятый припев от села к селу, бродя по Украине. Пели "Ой на лугу Калина...", а это мы пели в Пекине по пути в Тибет, когда нас задерживала полиция за то, что мы собрали толпу местных на пробу томатного супа. Мы пережили тьму приключений. Я бы не увидел и половины увиденного, не сделал много важной бессмыслицы, если бы не Ленька. Он спас меня на Майдане, когда спрятался среди титушек, украл у них идентификационную ленту, которую они вешали для различения и передал ее мне в квартиру, где мы спрятались после боя и разгрома 18 февраля", – написал Гай.

По его словам, Кантер бежал быстрее всех и сделал это первым.

"Теперь он, оказывается, устал. Ленька бежал быстрее всех, за ним было невозможно угнаться. Вот и прибежал первым. Я знаю, что мы больше не увидимся. По крайней мере в человеческом обличье и при жизни. И после тоже. Это потеря человеческая, потеря национальная. Желаю тебе мира, брат, и спокойствия, которого при жизни ты не нашел. Я тебя люблю, поэтому, может, когда-нибудь и прощу", – резюмировал Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальной полиции рассказали, что Кантер снял свое самоубийство на видео.