Серед дозволених сфер діяльності: літні майданчики для ресторанів і барів, салони краси, кіно і відеозйомки, репетиції в цирках, театрах, концертних організаціях…

Складається враження, що високопосадовці й місцева влада максимально потурбувалися про себе і своїх друзів – власників ресторанів, представників шоу-бізнесу тощо…

Що ж для народу – парки, сквери, лісопарки за умов переміщення групами не більш ніж 2 особи (окрім супроводу дітей). Нагадаю, що репетиції й зйомки, скажімо, "Вечірнього кварталу" дозволяється до 50 осіб.

Отож, якщо у вас не має власного авто – ви приречені залишитися й далі без роботи або можете рухатися на працю на таксі.

Адже зберігається заборона на весь громадський транспорт без спецпропусків!

От і складається враження, що левова частина дозволів для багатих, а бідним – карантин.

П.С. Нагадаю також запитання від народу до МВС за 93 мільярди:

а що там із "героїчними" парадними автоколонами дітей колишніх поліцаїв, керівників тюрем, білобілетників Радянської армії, а тепер мільярдерів, депутатів і власників ЗМІ?

Проти них вже відкрили кримінальні справи? Бо переміщалися вони нахабно і в прямому ефірі у кількості більш ніж 2 особи!

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