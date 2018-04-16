У боротьбі за Перемогу і Торжество Божої Правди на нашій землі консолідувалися не тільки воїни по лінії фронту, але і багато небайдужих патріотичних сердець як в Україні, так і по світовій діаспорі за кордоном.

Одним із яскравих прикладів є молитовна спільнота "Вервиця Перемоги", очолювана пані Людвігою Ролюк, що зараз у Нью-Йорку. Спільнота на даний час, об’єднуючи українців по багатьох країнах світу, ось уже другий рік тримає у молитовній опіці українських захисників, а також надає їм вагому підтримку необхідними речами та активно сприяє підтримці у капеланському служінні.

Цього разу, щоб передати від спільноти як молитовний, духовний оберіг вервички, що їх власноруч у Нью-Йорку виготовляє Вервице Переможниця пані Марія Демків, довелося подолати нелегкий шлях від карпатських верхів до донецьких териконів.

У зв'язку із поломкою капеланського автомобіля, пересіли на бронемашину "Варта", і спільно із бійцями батальйону імені Кульчицького мандрували степами Донбасу від позиції до позиції, даруючи воїнам молитовну святкову радість Воскреслого Христа.

Далі духовні дарунки із Нью-Йорка нашим воїнам на Донбасі продовжили свою мандрівку вже на БМП (бойова машина піхоти), на котрій разом із командиром роти Максимом Ємець та іншими бійцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, під ляскання гусениць та рокіт двигуна бойової машини вздовж лінії фронту, були доставлені безпосередньо на "нульові" позиції. Опісля спільної молитви Вервиця Перемоги та помазання єлеєм, були вручені воїнам як духовні обереги.