П’ять років йшли суди по вбивцям Небесної Сотні, хто ходив на ці суди та підтримував родичей загиблих??? Одиниці! Сьгодні кричите, що немає правосуддя, жалієте матерів розстріляних, а коли вони потребували народної підтримки всі ці роки, Ви де були?? Моє питання не стосується тих, хто був на війні. На суди приходили родичі та друзі, одиниці активістів, пости і коментарі були також одиничними, а зараз згадали?? Це лицемірство! Таке саме відбувається на судах, де знущаються з військових та волонтерів. Туди приходять побратими, рідні та друзі, чому Ви всі, хто волає в коментарях, не приходите підтримувати тих, за кого Ви кричите в інтернеті??? Тому, що всі сміливі тільки в себе вдома, два дні покричали, на третій день пішли різати олів’є та забули.

Нехай хтось зробить, тільки не Ви! Беркутівці - вбивці, чому за п`ять років їх не осудили??? Ніхто з нас, хто хоче повернення хлопців з полону, не підтримує вбивць, не смійте лити бруд на тих, в кого інша думка, ми думаємо про живих, поки що живих. Катованих, які знаходяться в жахливих умовах, з відбитими зубами та органами, це дійсно жах, хто знає і бачив тих, хто повернувся з полону.

Чого Ви ділити матерів хлопців, які загинули на Майдані і матерів, котрі роками чекають своїх дітей з полону?? Вони всі страждають! Знову влаштували інтернетні бої, а що в реалії? Хто з Вас поїхав підтримати активістів, щоб не випустили беркутню, хто?? Треба думати про живих і повертати їх додому, поки вони не стали ще однією сотнею.

Щодо мене, я вже звикла, що в мене плюють свої ж, коли моя думка інша. Плюйте, але я відверто кажу, що в мене на серці і все тут.

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