Самогубство героя України льотчика Волошина, який був призначений в.о. очільника Миколаївського аеропорту, зайвий раз доводить, що запит суспільства на призначення у владні структури чесних порядних людей - це популістичне невігластво. Людина може бути скільки завгодно порядною та щирою, але якщо вона не є професіоналом у тій галузі, на яку її призначають, її легко підставлять, зберуть, доведуть до ганьби чи смерті. Висувати людей на керівні посади тільки тому, що вони герої першими воліють непорядні владці, які залюбки роблять з них одночасно і ширму, і цапа відбувайло.

Дуже шкода героя. Але варто пам‘ятати, що частково відповідальність лежить на всіх нас. Треба змінювати не злочинців у владі, а саму злочинну систему влади. І змінювати не гаслами, чи вимогою нових облич, а кропіткою роботою. Ми маємо не руйнувати, а будувати. Нам не уникнути входження в політичний процес. Одинаки, хай і нові та щиродухі без нашої з вами участі в політичному житті країни - тільки жертовні ягня на закланні. Згадайте про це, коли будете з обуренням "вопрошати" чергового молодого політика: "Ви прийшли до влади на тлі Майдану, а де ж зміни? Що ви зробили для України?" А що зробили ми? Хіба створили потужні партії та рухи за свій народний кошт?

Новости Без Украины России все сложнее пугать мир радиоактивным пеплом

Хіба підтримували своїх, коли їх нищили та топили в брудних схемах? Хіба маємо свій чіткий список програмних пунктів на впровадження яких спонукаємо своїх обранців? Хіба у владі є наші обранці, крім невеличкої купки, яка потрапила туди випадково і зараз єдина, до кого спрямовані наші претензії? Хотілося б побачити реакцію президента на дії представника його партії в Миколаєві, конфлікт з яким вже називають причиною смерті Волошина. Але хотілося б ще почути суспільство. Чи стане ця жахлива трагедія приводом замислитися над нашою з вами участю, або неучастю в політичних процесах? Ми маємо не тільки шукати винних, а й формувати шляхи виходу з системної кризи.