''Рылись в декларациях и затягивали проверки'': Новак рассказывает о коррупции в НАПК

Буквально на днях конкурсная комиссия назначила нового главу Национального агентства предотвращения коррупции (НАПК). Однако два месяца назад, 17 октября, парламент разогнал "старый" НАПК как коллегиальный орган.

До этого агентство в сером здании на Дружбы народов в Киеве постоянно сотрясали скандалы. Началось все с того, что оно не успело вовремя запустить е-декларирование, затем саботировало проверку деклараций. Отметилось агентство и начислением высоких зарплат. А в 2017 году бывшая член НАПК Соломатина и вовсе заявила, что этот антикоррупционный орган работает под внешним влиянием. Вместо скандальной Натальи Корчак главой стал Мангул, но и тут ничего не изменилось.

Теперь ведомством должен будет управлять новый глава, а вот два месяца "авгиевы конюшни" расчищала временно исполняющая обязанности Наталья Новак. В прошлом она депутат Киевсовета нескольких созывов, а также экс-нардеп от партии "УДАР". OBOZREVATEL расспросил Наталью Новак, что она обнаружила в НАПК?

– Наталья Васильевна, вот есть история с Закарпатья. Юрист обратился в НАПК, чтобы проверить прокурора Ужгородской местной прокуратуры. Прокурор умудрился взять в долг у одного из местных жителей почти 200 тыс. грн.

Однако в следующем году данные о займе в его декларации исчезли. То ли отдал, то ли нет? Другой пример касается главного полицейского Ужгорода, у которого в декларации указано 40 объектов недвижимости, записанные на его жену и тещу. Земельные участки, дом… В обоих случаях департамент НАПК, который должен был проверить эти данные, фактически отказал в этом. Проверка даже не проводилась.

Наталья Новак Facebook Натальи Новак

– Действительно, проблемы с проверками деклараций есть. Нам приходит много обращений от граждан, общественных организаций, юридических лиц о том, что есть такой чиновник, он коррупционер, подал недостоверную информацию, проверьте его. И существует правило, что в обращении должны быть указаны факты, которые свидетельствуют о недобропорядочности декларанта, тогда начинается проверка. Обращений много, и если бы всех проверяли, то мы бы ничего не успевали.

Но! Достаточно часто сотрудники НАПК, чтобы не брать на себя лишние заботы, отказывают и пишут в ответе, что вы не привели факты. Потом приходит жалоба, я смотрю и вижу, что факты-то есть, а человеку отказали. Поэтому у нас сейчас есть сотрудник, который занимается внутренним контролем. Ему дается поручение, он поднимает документы и выясняет, на самом деле факты есть или нет.

Вот буквально на прошлой неделе мы тоже разбирали случай, когда пришла жалоба на прокурора, что он брал в долг, а на следующий год это из декларации исчезло, и как он свой долг погасил – непонятно. Наш сотрудник написал, что прокурор погашал долг частями. Но какими? В любом случае эти части должны были составить сумму долга. Сейчас назначена проверка этого прокурора.

– А бывают случаи, когда сотрудники агентства связываются с декларантами и предлагают им порешать вопрос миром?

– Гипотетически, мы предполагаем такую возможность. Или сотрудники боятся, когда приходит жалоба на высокопоставленного чиновника, или на прокурора, или на полицейского, не хотят с этим связываться. И тоже отказывают в проверке.

Поэтому при внесении изменений в закон о предотвращении коррупции было предусмотрено создание отдела внутреннего контроля. Там должны работать те, кто владеет, в том числе, информационными технологиями, ведь речь идет о реестрах, и существует возможность вмешательства в реестры. Контролер должен проверять, кто и почему входил в реестр, на каком основании, чтобы не допускать несанкционированное вмешательство в персональные данные декларантов. Так же он будет контролировать насколько честно уполномоченные проверили декларацию, не было ли признаков сговора.

НАПК создавали для борьбы с коррупцией Украинская правда

– А вы уже сталкивались с фактами, что сотрудники несанкционированно вмешивались в реестры?

– Мы говорим о том, что у нас были случаи возможного несанкционированного входа в реестр. После того как меня назначили временно исполняющим обязанности, проверки временно прекратились. Поскольку новых уполномоченных по проверкам должен назначить новый голова, а не временно исполняющий обязанности. Но когда мы запросили информацию, то выяснили, что много сотрудников входили в реестры, по каким причинам – неизвестно.

Сейчас мы выясняем это. И собираемся обратиться в правоохранительные органы относительно возможного вмешательства в реестр с целью получения доступа к персональным данным людей, которые занимают должности в государственных органах и органах самоуправления. Потому что, когда сотрудники туда входят, они могут получить закрытую информацию, например, налоговый код человека, адрес проживания, более полные данные об его имущественном положении.

НАПК расположилось в здании на Дружбы народов в Киеве РИА Новости

Ведь это может быть и с целью шантажа. Например, нам поступил звонок от сотрудника одного государственного органа о том, что ей позвонили и сообщили, что ее декларацию проверяют и посоветовали связаться по такому-то номеру. Наш сотрудник написал объяснительную, что никому не звонил. Это свидетельствует о том, что подобная ситуация может быть. Но мы бы хотели, чтобы в НАПК такого не было. Сейчас я издала приказ об ограничении доступа к реестрам.

Теперь будем разрабатывать порядок такого доступа, чтобы подобное больше не повторялось.

– Какие сейчас зарплаты у сотрудников НАПК?

Ранее Наталья Новак была депутатом Верховной рады Facebook Натальи Новак

– Зарплаты разные, от 20 до 70 тысяч гривен. Это с надбавками за выслугу, ранг, интенсивность, доступ к секретным материалам. Раньше сотрудники НАПК выплачивали себе очень высокие премии, сейчас они ограничены до 30%. Таких зарплат как раньше до 200 тыс. грн у нас нет.

– А рассекретили ли сейчас декларации военных прокуроров?

– Да, рассекретили. Раньше было четыре постановления, которые их засекречивали, три из них уже отменены, последнее тоже скоро отменят. Что касается сотрудников СБУ, то в законе говорится, что те, кто открыто назначается на должности, в том числе и президентом, должны подавать декларации.

– А что касается руководителей таких компаний как "Укрзализниця", "Укрпочта" и "Нафтогаз", там зарплаты исчисляются миллионами.

– Этот вопрос остается открытым. В нашем законодательстве он урегулирован, и они подпадают под категорию субъектов декларирования, поскольку они юридические лица публичного права. Но они считают, что это не так – нашли лазейку в законе о хозяйственных товариществах, и считают себя юридическим лицом частного права. Но почему-то НАПК не захотели особо влезать в этот вопрос . Мне даже попадались документы, что они начинали проверку, но почему-то не завершили ее.

– Встречали сообщения о том, что суды закрывают дела против декларантов, которые что-то забыли указать в своих финансовых отчетах, из-за истечения срока давности. Это редкие случаи?

– Нет. Сейчас многие декларанты выигрывают дела из-за истечения сроков проверки. Причем затянуть проверку мог и уполномоченный, и само НАПК, которое тянет и не принимает решение после завершения проверки. После этого человек идет в суд и отменяет все решения агентства.

Поэтому мы сейчас перезапускаем сотрудничество с общественностью, формируем новый общественный совет. Он не работает с НАПК с 2017 года, когда Соломатина заявила, что агенство работает под внешним влиянием. Голосование за совет будет электронным, мы сейчас подыскиваем для этого платформу.

Наталья Новак долгое время была депутатом Киевсовета и боролась с незаконными застройками

– А что касается политических партий. Не секрет, что их как финансировали олигархи, так и финансируют. Правда, теперь через подставных официантов или безработных. Вы их проверяете?

– Да, конечно. Когда создавался закон о финансировании партий, то цель была благородной – сделать партии независимыми от олигархов. Но, чтобы получить эти деньги, партия должна сначала выиграть выборы и пройти в парламент. В результате, чтобы пройти в парламент, все равно нужно получить финансирование олигархов.

У нас есть ограничение суммы, которую человек вносит, и ее не проверяют. Получается, что олигарх заносит мешок денег, эту сумму раздают обычным людям, те идут в банк и перечисляют деньги на счет партии.

Вот по "Батьківщине", было дело о внесении денег на счета партии от человека, который не заработал такую сумму. По "Слуге народа" пришла информация, что ее финансировали юридические лица, по которым начаты уголовные производства.

– Уже избрали нового главу НАПК, который придет продолжать сделанное вами. Какой итог можете подвести?

– Тяжело быть временно исполняющим обязанности. Потому что ты выполняешь неблагодарную работу – навести порядок, расчистить, у тебя появляется много недоброжелателей. Люди считают, что ты все равно временный человек и завтра уйдешь. Но мы провели хорошую работу. На самом деле многие сотрудники в НАПК ждали изменений. Им надоела система зависимости, непрозрачности. Надеюсь, что новое руководство будет работать по-новому, и НАПК действительно покажет реальные результаты в борьбе с коррупцией, и не будем заниматься "решаловым". Должна сказать, что на нас не оказывали давления, никаких заказов не было и никто палки в колеса не вставлял.

Мы разработали новую структуру, в которой сократили количество начальников. Уполномоченные, которые займутся проверками, будут не только более независимыми, но и полностью будут отвечать за результаты проверок. Их уже не смогут заблокировать начальник отдела или один из членов НАПК. Но они будут находиться под контролем. Заработает автоматизированная система распределения дел по проверке деклараций. Так что уже никто не сможет поручить проверку декларации нужному человеку.

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