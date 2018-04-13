"Вход в ад": "Укрзалізниця" шокировала очередной выходкой

"Укрзалізниця" запустила поезд по маршруту Мукачево-Сянки с разными вагонами, один из которых был очень старым.

"В соседнем вагоне электрички Мукачево-Сянки, вход в ад, судя по внешнему виду. Остановки не объявляют, ясно шо", – написал на своей странице в Facebook журналист Алексей Рудоманов, прикрепив фотографию.

Так, в составе поезда соседствовали два разные по новизне вагона, один из которых был явно очень старым. Судя по внешнему виду, его не красили много лет. Зато второй выглядел весьма "свежим".

Пользователи сети уточнили, как же внутри жуткого вагона. На это журналист ответил, что побоялся входить без батюшки.

Также в комментариях пошутили, что это кастомные вагоны. То есть для разных каст.

"Это вагончик в ад", – посмеялись в сети.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в офис "Укрзалізниці" пришли с обысками в Киеве.