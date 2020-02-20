"Везите на недойстройку или в лес!" Жители Новых Санжар объяснили свои протесты. Видео

Жители Новых Санжар Полтавской области возмущены тем, что их сограждан разместили на карантин в центре поселка, а не на окраине. Также их разозлила реакция силовиков.

Большинство местных жителей считают, что эвакуировать украинцев нужно было, но только не в их населенный пункт, потому что там нет условий для обсервации, пишет "Страна" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Жители Новых Санжар объяснили свои протесты Сриншот с видео

"Наш санаторий не подготовлен к приему таких больных, пребывающих извне. Условия тут не соответствуют. Даже если они прошли медосмотр, они потенциально больные... А санаторий находится в центре поселка", – рассказал один из местных жителей, протестующий под райадминистрацией.

Его односельчанина больше всего его возмутило то, что никто не предоставил полной информации заранее.

"Только вчера "взорвался" интернет. Никто ничего не знал, потом часам к 10:00 в Facebook выкинули на страничку: готовьтесь принимать из Китая наших граждан. Местная власть поехала в санаторий скажите пожалуйста, кто едет. Никто ничего не знает", – сказал Сергей Сокол.

Он считает, что разместить украинцев из Китая нужно было на окраине, а не в центре Украины – например на заброшенной военной части или недостройке.

"Их надо возвращать, но не таким способом! Никто не знает (может ли распространиться такой вирус). Сколько в лесах полигонов было. Люди без работы! Загнали бы людей, сказали бы: надо построить. Ведь почему-то показывают, когда они в аэропортах выпускают людей, они все в масках, скафандрах", – добавил мужчина.

Кроме того, местных жителей разозлила реакция правоохранителей.

"Слава Богу, приехало наше руководство - глава УВД, его заместители. Мы вышли без ничего. Да, перекрыли люди дорогу. Но люди вышли, как телята на убой. Столько БТР, техники нагнали", – возмутился Сергей.

Он добавил, что примерно 20% местных работают в Полтаве. И когда в областном центре узнают, что в село привезли людей из Китая, то перестанут принимать на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует новый коронавирус. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, в которых пострадали 10 человек. Полиция открыла два уголовных производства.

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