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"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

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Погода в Украине в субботу, 22 декабря, будет выше ноля, однако во всех регионах пройдут дожди с переходом в мокрый снег.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, теплее всего будет в ряде западных и южных областей, а также в Крыму. На Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине, Одесской и Херсонской областях воздух прогреется до +5... +7 градусов. А вот в Крыму температура будет колебаться от +6 до +8 градусов.

Холоднее будет на севере и в центре, а также в ряде восточных областей. Там столбики термометров будут показывать +1... + 3 градуса.

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"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

На остальной территории страны температура будет колебаться от 2 до 6 градусов с отметкой "плюс".

По всей Украине пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет юго-западным, 7 - 12 метров в секунду.

В Киеве синоптики прогнозируют до +1... + 3 градусов, а также дождь с мокрым снегом.

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В горах Ивано-Франковской области и Закарпатья в течение следующих трех зимних дней из-за снегопадов сохраняется опасность схода лавин.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с метелями и снегопадом, 22-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении пресс-службы ДСНС Украины.

"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

В то же время, в курортном Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах облачно и 24 градуса тепла. Осадков не предвидится.

"Плюсы" и дожди с лавинами: синоптики дали прогноз на первый выходной перед Рождеством

Как сообщал OBOZREVATEL, на ближайшие выходные, 23-25 декабря, и в дни празднования католического Рождества стоит ожидать потепления. Температура поднимется до одного градуса тепла и продержится такой пару дней.

Однако 29-30 декабря будет идти снег, а в Новогоднюю ночь ожидается от 5 до 7 градусов мороза. Предшествовать им будет оттепель.

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в КиевеПрогноз погоди
Место
Украина
Тег
погода
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Пигин Макс
Пигин Макс
Заголовок не очень понятен. Видимо нерабов приучают потихоньку к католическому Рождеству.
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