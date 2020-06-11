Главная Новости
11 июня • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома. Фото

1.5т
Читать материал на украинском

Украинка Ирина Микитюк показала жуткие условия в Мукачевском родильном доме. Как видно на фото, в медицинском учреждении не делали ремонт около 20 лет.

В туалете для рожениц присутствует грибок, плесень, а на окнах стоят пепельницы. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Молодая мама отметила, что рожала без предварительной договоренности с врачами, а такого "трэша" не видела никогда.

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

"Вы не поверите, в 21 веке, даже зарядить телефон, это очень большая проблема, так как в палатах нет ни одной рабочей розетки. Душ-сказка! Грибок, плесень и страх, чтобы тебе что-то не свалилось на голову. Туалет, здесь ноу коммент. Решиться на "серьезные дела" в таком месте просто невозможно. И что меня поразило больше всего: в родильном в туалете стоит... что? Правильно! Пепельница! Здесь роженицы курят после рождения малышей и персонал этому способствует", – написала Микитюк.

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

Кухни в медучреждении нет, в общем коридоре стоит только холодильник. Кроме того, отсутствует чайник, микроволновка и плита, поэтому разогреть еду нет возможности.

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

"Радует то, что никаких лекарств не нужно покупать, все есть, хотя "Канавит" и три катетера для кормления младенцев надо было отдать. На четвертом этаже, говорят, лучше, но когда я попросила меня перевести, сказали нет мест, хотя сегодня оказалось, что вчера они появились, но мы так и остались в ужасных условиях. Печально, что мы рожаем новое поколение в таких местах", – добавила Микитюк.

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом

Мукачевский роддом

Facebook Ирины Микитюк

В комментариях под публикацией пишут, что даже 15 лет назад родильное отделение выглядело лучше. Пользователи возмущены состоянием роддома.

Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома
Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома
Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома
Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома
Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома
Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть всколыхнула очередная "порция" ужасающих снимков, вскрывающих реалии украинской медицины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Беременность и роды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Беременность и роды
Место
Украина
Теги
беременность Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги