Везде плесень и пепельницы: в сети показали жуткие условия украинского роддома. Фото

Украинка Ирина Микитюк показала жуткие условия в Мукачевском родильном доме. Как видно на фото, в медицинском учреждении не делали ремонт около 20 лет.

В туалете для рожениц присутствует грибок, плесень, а на окнах стоят пепельницы. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Молодая мама отметила, что рожала без предварительной договоренности с врачами, а такого "трэша" не видела никогда.

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

"Вы не поверите, в 21 веке, даже зарядить телефон, это очень большая проблема, так как в палатах нет ни одной рабочей розетки. Душ-сказка! Грибок, плесень и страх, чтобы тебе что-то не свалилось на голову. Туалет, здесь ноу коммент. Решиться на "серьезные дела" в таком месте просто невозможно. И что меня поразило больше всего: в родильном в туалете стоит... что? Правильно! Пепельница! Здесь роженицы курят после рождения малышей и персонал этому способствует", – написала Микитюк.

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

Кухни в медучреждении нет, в общем коридоре стоит только холодильник. Кроме того, отсутствует чайник, микроволновка и плита, поэтому разогреть еду нет возможности.

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

"Радует то, что никаких лекарств не нужно покупать, все есть, хотя "Канавит" и три катетера для кормления младенцев надо было отдать. На четвертом этаже, говорят, лучше, но когда я попросила меня перевести, сказали нет мест, хотя сегодня оказалось, что вчера они появились, но мы так и остались в ужасных условиях. Печально, что мы рожаем новое поколение в таких местах", – добавила Микитюк.

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

Мукачевский роддом Facebook Ирины Микитюк

В комментариях под публикацией пишут, что даже 15 лет назад родильное отделение выглядело лучше. Пользователи возмущены состоянием роддома.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть всколыхнула очередная "порция" ужасающих снимков, вскрывающих реалии украинской медицины.

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