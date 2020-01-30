Везде автоматчики, допросы и штрафы: луганчанка описала реальную жизнь в оккупации

В сети появился крик души жительницы оккупированной части Луганска, в которой она рассказывает о реальной жизни под флагами "ЛНР".

Свое письмо она опубликовала в блоге на inforesist. По ее словам, живя в оккупации, сложно ответить на вопрос "что у нас нового или, что не так, как в Украине".

"Весь город разделен на секторы военных объектов, возле которых водружены защитные бетонные блоки, выкрашенные в миролюбивые цвета. Круглосуточно возле них дежурит вооруженный патруль. Не заметить этих нововведений невозможно. Самый яркий пример – комендатура в бывшем офисе Натальи Королевской в самом центре города.

Рядом с кафе, городской елкой и местом прогулок в центре заградительные ежи, автоматчики, бетонный дзот на тот самый непредвиденный случай. Конечно, не обратить на это внимания невозможно, но со временем это тоже становится реальностью послевоенного периода", – написала женщина.

Луганчанка описала реальную жизнь в оккупации

Она рассказала, что в оккупированном Луганске лифты работают до 21:00.

"Лично мной это открытие было сделано только этим летом. И отчего-то не экономия первой пришла в голову, а призыв местных властей не шляться затемно где-то. Светофоры тоже переходят в режим желтого света в 21:00. И снова для меня это было показательно – выходит, все предыдущие четыре года я не выходила из дома после 21:00, раз не замечала этого", –отметила она.

Также, в так называемой "ЛНР" предусмотрены штрафы за нахождение на улице во время комендантского часа. Что характерно, штрафы весьма существенные, а вместе с ними еще ночь допросов, наркологической экспертизы и прочих моральных издержек.

"Есть те, кто почти по-геройски хвалится – ходил, мол, и ничего. Но это до первого штрафа в 2000 рублей, после перемещаются во время комендантского часа уже не так бодро. Кстати, сумма штрафа разная – в котором часу был задержан, трезв или пьян, с документами или без. Действует своя вполне официальная тарифная сетка, которая весьма пополняет бюджет. Промежуток комендантского часа – с 23:00 до 4:00, указом "главы" его действие отменяется на период больших праздников, что очень радует молодежь", – поделилась женщина.

Также она рассказала, что в "ЛНР" нельзя пересекать линию разграничения работникам исполнительной и судебных систем, представителям местной администрации и вольнонаемным сотрудникам в армии и полиции – этом может обернуться огромными проблемами вплоть до увольнения.

Также, согласно ее словам, списки сотрудников всех ведомственных служб, как и членов общественного движения "Мир Луганщине" регулярно сливают в Украину.

"Кстати, к теме запретов, нельзя курить в неположенных местах, нельзя фотографировать и фотографироваться рядом с секретными (читай: всеми военными) объектами, нельзя жечь костры, нельзя носить военную форму без сопроводительных документов, нельзя распивать спиртные напитки в "военной" форме и использовать служебное положение", – написала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном террористами Луганске местных жителей штрафуют за появление на улице в комендантское время.

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