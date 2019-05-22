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Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

6.4тЧитать материал на украинском

Гражданский союз "Движение Ветеранов Украины" записал видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выдвинул ряд требований.

Соответствующий ролик появился на странице организации в Facebook в среду, 22 мая. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В обращении приняли участие ветераны войны на Донбассе с разных городов Украины. Так, они потребовали от главы государства:

  • решительно искоренить из украинского политикума представителей пророссийских сил и заставить их отвечать за совершенные преступления;

  • проявить политическую волю в наказании коррупционеров и их сообщников;

  • содействовать пересмотрению института гражданства, составить перечень коллаборантов и предателей;

  • всесторонне поддерживать становление новосозданного Министерства по делам ветеранов.

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Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны отметили, что не до конца понимают, совпадают ли взгляды Зеленского на будущее развитие Украины с мнением тех, кто воевал и отдал жизни за Украину.

"Нас сотни тысяч, которые прошли войну. Цена свободы и независимости Украины – это наше здоровье и жизни наших побратимов, это слезы тысяч матерей, родителей и детей. Для нас это не просто обращение. Это наш манифест. Мы сплоченные, решительные, и не позволим опорочить наш вклад в будущее Украины способами сближениями с внешними и внутренними врагами", – заявили ветераны.

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Они выразили готовность до последней капли крови стоять за Украину и призвали президента помочь им в этой борьбе.

Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее матери погибших военных Вооруженных сил Украины обратились к Зеленскому с просьбой восстановить мир в стране.

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Темы
Война на ДонбассеАТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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CARGO 100
CARGO 100
решительно искоренить из украинского политикума представителей пророссийских сил и заставить их отвечать за совершенные преступления; ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ? проявить политическую волю в наказании коррупционеров и их сообщников; ЭТО, ЁПТ-ТЬ, НЕ ВАШЕ ИЛОВАЙСКОЕ ДЕЛО ... содействовать пересмотрению института гражданства, составить перечень коллаборантов и предателей; НА ЗАПАД - РАССКАЖИТЕ ВЕНГРАМ, РУМЫНАМ И ПОЛЯКАМ. ШАХТЁРЫ ВАМ УЖЕ НАМЫЛИЛИ ... всесторонне поддерживать становление новосозданного Министерства по делам ветеранов. ЭТО ТИПА - ДАЙТЕ ДЕНЕГ? СПРОСИТЕ У МВФ ...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Каратели народа Донбасса оказывается ветеранами войны называются. Штат Даун.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
и для какого процента населения это актуально?а может лучше потребовать вернуть размер зарплат,пенсий ,на уровень хотя бы осени 2013го?
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