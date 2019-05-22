Ветераны войны на Донбассе выдвинули строгие требования Зеленскому: видео

Гражданский союз "Движение Ветеранов Украины" записал видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выдвинул ряд требований.

Соответствующий ролик появился на странице организации в Facebook в среду, 22 мая. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В обращении приняли участие ветераны войны на Донбассе с разных городов Украины. Так, они потребовали от главы государства:

решительно искоренить из украинского политикума представителей пророссийских сил и заставить их отвечать за совершенные преступления;

проявить политическую волю в наказании коррупционеров и их сообщников;

содействовать пересмотрению института гражданства, составить перечень коллаборантов и предателей;

всесторонне поддерживать становление новосозданного Министерства по делам ветеранов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ветераны отметили, что не до конца понимают, совпадают ли взгляды Зеленского на будущее развитие Украины с мнением тех, кто воевал и отдал жизни за Украину.

"Нас сотни тысяч, которые прошли войну. Цена свободы и независимости Украины – это наше здоровье и жизни наших побратимов, это слезы тысяч матерей, родителей и детей. Для нас это не просто обращение. Это наш манифест. Мы сплоченные, решительные, и не позволим опорочить наш вклад в будущее Украины способами сближениями с внешними и внутренними врагами", – заявили ветераны.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Они выразили готовность до последней капли крови стоять за Украину и призвали президента помочь им в этой борьбе.

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее матери погибших военных Вооруженных сил Украины обратились к Зеленскому с просьбой восстановить мир в стране.

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