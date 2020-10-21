Ветераны поругались с выезжающим на Донбасс Арахамией из-за слов о сокращении ВСУ. Видео

В Константиновке Донецкой области ветераны АТО высказали претензии главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который ранее заявлял о необходимости сократить армию.

Один из них вступил в перепалку с главой фракции. Видео опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Как тебе в голову пришла мысль…? Ты закидываешь в общество такой посыл, что мы будем обсуждать сокращение армии", – сказал ветеран.

Ветеран возмутился заявлением Арахамии о сокращении армии. кадр видео

На что Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому.

"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% – это просто зарплаты и 10 % на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия более боеспособной не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии. По его словам, освободившиеся таким образом деньги можно направить на перевооружение ВСУ.

Напомним, что 21 октября более ста депутатов от "Слуги народа" отправились на Донбасс, где будут находиться в течение двух дней.