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31 октября • обновлено в 14:04
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"Это наша земля!" Ветераны АТО трогательно обратились к Зеленскому из-за разведения войск

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Украина не должна уходить с отвоеванных у российских оккупантов позиций на Донбассе. Ведь за это заплачена слишком большая цена – жизни и здоровье многих защитников.

Об этом заявили ветераны АТО в стриме украинской журналистки Янины Соколовой, который она вела из реабилитационного центра для раненых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ветеран АТО

Ветеран АТО

Скриншот видео

"Войска не надо отводить! Это наша земля! Мы приходили воевали туда, защищали ее, чтобы оно не разошлось по всей территории Украины. Зеленский не прав! Мы понимаем, что он хочет, чтобы люди не умирали. Но что нам делать? Они придут сюда по-любому. Они и так здесь лазают по Киеву, по Львову, по Ирпеню. Конечно, не все они плохие. Но большинство", – опасаются Герои.

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"Зеленский, нельзя так делать, как ты делаешь. Потому что мы много отдали для этого, и в честь ребят, которые погибли... Так просто отойти?!" – проникновенно обратились защитники к главе украинского государства.

Ветеран АТО

Ветеран АТО

Скриншот видео

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ветераны АТО ......а что вoйнa с Россией уже закончилась, что они стали ветеранами....ветеранами становятся когда вoйнa заканчивается или становятся инвалидами....хотя свiдомо MAHДАйнутая мpaзота все инвалиды...они без мозгов!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Галычане! Это не ваша земля! Свалите в свою Галычину!
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Сдулись вытираны. Всегда отвечали "мощно" и "жёстко" , а теперь вдруг "трогательно" . Нужно их чаще гнобить, начнут "нежно" отвечать.
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