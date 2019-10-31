"Это наша земля!" Ветераны АТО трогательно обратились к Зеленскому из-за разведения войск

Украина не должна уходить с отвоеванных у российских оккупантов позиций на Донбассе. Ведь за это заплачена слишком большая цена – жизни и здоровье многих защитников.

Об этом заявили ветераны АТО в стриме украинской журналистки Янины Соколовой, который она вела из реабилитационного центра для раненых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ветеран АТО Скриншот видео

"Войска не надо отводить! Это наша земля! Мы приходили воевали туда, защищали ее, чтобы оно не разошлось по всей территории Украины. Зеленский не прав! Мы понимаем, что он хочет, чтобы люди не умирали. Но что нам делать? Они придут сюда по-любому. Они и так здесь лазают по Киеву, по Львову, по Ирпеню. Конечно, не все они плохие. Но большинство", – опасаются Герои.

"Зеленский, нельзя так делать, как ты делаешь. Потому что мы много отдали для этого, и в честь ребят, которые погибли... Так просто отойти?!" – проникновенно обратились защитники к главе украинского государства.

Ветеран АТО Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе перед разведением войск. Там он поскандалил с одним из ветеранов, который выступил против такого шага.

Позже в сети появилось полное видео нашумевшего разговора Зеленского с добровольцами. На кадрах видно, как глава государства требовал от них вывезти из Золотого оружие.

29 октября на Донбассе все же началось разведение войск у этого населенного пункта. Это подтвердили в штабе ООС и российские террористы "ЛНР".

Зеленский поприветствовал начало процесса разведения войск у Золотого Луганской области, заявив, что это прекрасно.

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