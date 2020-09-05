Не часто згадують ветеранів АТО/ООС у якості успішних бізнесменів та підприємців, а мабуть дарма. По-перше, на фронт пішло багато добровольців, які до війни на Донбасі вже займалися веденням власного бізнесу чи підприємницької діяльності. По-друге, після повернення з фронту частина ветеранів мусила стикнутися з новими реаліями соціально-економічного та суспільно-політичного життя в Україні, вирішивши змінити свій попередній фах та започатковувати власну справу.

Для тих, перших, хто ще раніше вів власний бізнес, це було продовженням підприємницької історії, поверненням у звичні води товарно-грошових відносин, укладення правочинів, проведення переговорів з поставщиками та тими, хто реалізовує кінцевий товар. Для другої категорії ветеранів, які починали бізнес з нуля не тільки в сенсі фінансового старту чи виробничої бази, але і знань основ ведення підприємницької діяльності, це був складний процес входження у нову справу, комерційні ризики, податкові навантаження. Цей процес був для них складнішим і бувало ветеранів виручала наполегливість та завзяття, що залишилися від фронтових подій та віра в самого себе, що здобувається в складних ситуаціях, коли треба вижити, або втримати за будь-яку ціну рубіж оборони.

Розуміючи потреби ветеранів-бізнесменів та необхідність вирішення великого кола організаційних питань з ведення ними підприємницької діяльності, відбувся ІІІ Міжнародний ветеранський та волонтерський форум "Там, де ми – там Україна", метою якого було надання сприяння розвитку стимуляційних інструментів для підтримки ветеранського підприємництва, як форми само зайнятості. Співорганізатором форуму, який привітали Президент України В.Зеленський, Міністр у справах ветеранів С.Бессараб, голова благодійного фонду "Повернись живим" О.Коляда, віце-прем’єр-міністр, Міністр у справах ветеранів Хорватії Т.Медвед (дистанційно), виступило профільне Міністерство. На заході були присутні представники уряду, ОП, РНБОУ, банківського сектору, провідних бізнес-шкіл, показавши його значимість та небайдужість держави та реального сектору економіки до теми підтримки ведення ветеранських бізнесів.

Головним завданням форуму було визначено поглиблення процесу соціалізації ветеранів шляхом залучення їх до активного підприємництва в тому числі соціального, тобто проведення соціалізації через зайнятість. Адже коли у ветерана голова зайнята серйозними життєвими питаннями, в тому числі такими основоположними як ведення власного бізнесу, гарантовано у нього не залишиться часу для дурних думок та депресії. Особливо важливим напрямком було визначено розробку і реалізацію багаторівневої програми підтримки ветеранського бізнесу, освіти для ведення підприємництва та бізнес-менторства для ветеранів-підприємців. Це передбачало створення Програми, до якої залучені держава, як розбудовник системної підтримки на законодавчому рівні, представники бізнесу, які здійснюють менторство та консультації для ветеранів-бізнесменів, а також приватні інвестори.

На форумі були озвучені діючі програми підтримки ветеранського бізнесу в Україні, зокрема, програма 5-7-9, яка займається кредитуванням бізнесу, державні навчальні плани з бізнес-освіти, які проводять університети та бізнес школи, а також програми підтримки ветеранського підприємництва за участі міжнародних партнерів таких як IREX, яка спрямовує свою діяльність у сферу освіти, IOM (освіта + гранти), тощо. Виявилися дуже корисними обмін досвідом розвитку ветеранського бізнесу, заохочення ветеранів-підприємців до об’єднання у бізнес-асоціації. При цьому профільне міністерство висловило готовність до системної роботи щодо соціалізації ветеранів, підтримки та розвитку ветеранського бізнесу та бізнес-освіти, в першу чергу через розробку та створення відповідної нормативно-правової бази (кредитування, пільги при оформленні договорів підряду, тощо).

Цільовою аудиторія заходу було визначено волонтерські та ветеранські організації України, а також інших держав, перед якими в дискусіях виступили представники виконавчої влади, банківського та реального секторів. Форум став своєрідною платформою для ефективного та конструктивного діалогу між широким ветеранським рухом і представниками влади. Особливістю цьогорічного форуму було включення до сторін комунікації представників бізнесу. Таким чином, вся суспільна напруга була розподілена у рівній мірі між усіма учасниками.

В рамках цього заходу відбулися цікаві дискусії за участю А.Пишного - Голови правління "ОщадБанк" Україна; Ю.Ковалів, заступниці глави ОП; І.Безкаравайного, заступника Міністра у справах ветеранів; М.Стецьківа, ветерана, власника Бренду "Файна Беррі"; М. Берлінської, директорки програми IREX, ветеранки; Т.Милованова, екс-міністра економіки, почесного президента Київської школи економіки, автора курсу для ветеранів-підприємців; Я.Бойчук, директорки Львівської Бізнес-Школи; І.Тихомирової, президентки Бізнес-школи Міжнародного інституту менеджменту; Н.Кривди, академічної директорки Единбурзької Бізнес-Школи в Україні; О.Гончарука, екс-прем’єр-міністра, керівника аналітичного центру BRDO. В ході обговорення представники бізнес-шкіл та реального сектору економіки висловили загальну думку, що у ветеранів-підприємців більше шансів стати на ноги у власній справі у порівнянні з іншими починаючими бізнесменами. Вони люди зі стержнем, підвищеною відповідальністю та готовністю брати ризики на себе особисто.

Тож хочеться побажати ветеранам-бізнесменам успіхів у реалізації усіх своїх проектів. Адже бізнесове середовище України потребує людей не тільки з комерційною жилкою, але і з високою відповідальністю, осіб, які не підведуть своїх партнерів та завжди триматимуться досягнутих домовленостей.