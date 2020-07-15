Ветеранська проблематика надто важлива в житті українського суспільства. Тому дуже показовий маркер: як держава, урядові структури відносяться до того, щоб колишні захисники Вітчизни від посягань агресора та збереження її територіальної цілісності себе знайшли у мирному житті. Воно непросте для бійця з передової, який як ніхто інший гостро розуміє поняття "свій", "чужий", "справедливість", "безкарність", "агресор". Після повернення з фронтової лінії ветерана чекають зовсім інші категорії роздумувань у цивільному житті, які інколи збивають його з пантелику : адже тепер серед категорії "своїх" знову присутні поняття "чесно", "підло", "справедливо", "несправедливо", "безкарно".

Тому з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України було створено Указом Президента відповідну Консультативну раду як консультативно-дорадчий орган при Главі держави. Завданнями цього органу стали системний аналіз ситуації щодо соціального захисту ветеранів війни стосовно можливих шляхів вирішення проблемних питань, у тому числі щодо забезпечення психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, соціальної та професійної адаптації, вивчення проблемних питань, що виникають під час надання статусу учасника бойових дій, участь в організації пошуку зниклих безвісти, поховань та перепоховань останків військовослужбовців, що загинули внаслідок безпосередньої участі в бойових діях під час захисту Батьківщини; сприяння наданню волонтерської та благодійної допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) захисників України. Консультативна рада стала органічним доповнення діяльності держави на виконавчому рівні, що забезпечує Міністерство у справах ветеранів.

Щоб розуміти ветерана війни і його відповідні запити, важливо самому "побувати в його шкурі". Тому на державному рівні займатися ветеранською проблематикою запрошують тих осіб, які активно брали участь в бойових діях, проявили при цьому хоробрість та організаційні здібності. І цьому є реальні підтвердження. С.В.Куніцин – Голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, учасник бойових дій, кавалер трьох орденів "За заслуги", медалей "За бойові заслуги", "Захиснику Вітчизни" та багатьох інших державних нагород; І.Л.Герасименко – перший заступник голови Консультативної ради, народний депутат України, активний учасник АТО, командир батальйону легендарної 95-ої аеромобільної бригади, Герой України; В.І.Крутій – заступник голови Консультативної ради у справах ветеранів, перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО, кавалер ордена "Червоної Зірки", ордена "За мужність" ІІІ ступеню багатьох інших нагород, активний учасник Революції Гідності, засновник волонтерського руху для допомоги АТО; серед членів Консультативної ради такі відомі серед ветеранської спільноти особи як О.А.Чуйко – учасник бойових дій в Афганістані та активний учасник АТО, де командував батальйоном в 81-ій аеромобільній бригаді, був поранений, нагороджений орденом "За заслуги" третього ступеня, орденом Б.Хмельницького третього ступеня, багатьма іншими відзнаками та нагородами, працює Представником Уповноваженого Верховної Ради України у справах захисту військовослужбовців; В.В.Свириденко – Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, який як активний учасник бойових дій втратив кінцівки рук та ніг, але став членом збірної України на Іграх Нескорених і приніс команді медаль; О.Ю.Фацевич брав участь в боях під Ілловайськом та Дебальцево, нагороджений орденом "За мужність" третього ступеню, є заступником Глави Національної поліції України – керівником патрульної поліції України; Б.В.Пантюшенко – активний учасник АТО в найважчі моменти 2014 р., командир танка 53-ої ОМБР, п’ять років пробув у полоні проросійських збройних формувань; Ю.С.Тира, який більше відомий в АТО/ООС як "Степанич", волонтер з "Народного тилу", відправив десятки тон гуманітарних вантажів на фронт, майже 300 автомобілів для потреб військових, з них 8 реанімобілей.

Назвав багатьох осіб по імені і прізвищу, які безпосередньо опікуються ветеранською проблематикою в Консультативній Раді. Думаю, що це справді достойні представники ветеранської спільноти, тому сумніватися у їх професіоналізмі з виконання службових та громадських обов’язків не приходиться.

Важливості ветеранської тематики зараз присвячує особисто Глава держави, який при кожній регіональній поїздці проводить зустрічі з представниками ветеранських організацій, цікавиться проблемами ветеранів та баченням шляхів їх вирішення. Останні доручення Президента Кабінету Міністрів тому свідчення. Зрозуміло, що ми живемо у непростий час та умовах кадрового голоду, але підбір кадрів до керівництва роботою у справах ветеранів здається є дуже достойним, тому реально можна очікувати на позитивну віддачу від цього важливого напрямку діяльності.

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