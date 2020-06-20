Ветеранам войны на Донбассе вместе с удостоверением участника боевых действий теперь выдают медали из пластмассы.

Об этом ветеран АТО Мартин Брест сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото (чтобы посмотреть доскролльте до конца). Он уточнил, что так называемую пластмассовую медаль красят в золотистый цвет, чтобы она была похожа на металл.

"Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с УБД. Эта медаль теперь – пластмассовая. Да, обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл", – написал ветеран АТО.

По его словам, такие медали получили бойцы ВСУ в этом месяце. Он подчеркнул, что больше унизить армию невозможно.

"Отличный шаг. Больше унизить Армию, чем это сделало Министерство обороны Украины, было, наверное, невозможно. Уроды. Тупо уроды", – добавил он.

В комментариях один из пользователей отметил, что за службу не получил даже пластиковой медали. При этом он написал, что отлично без нее обходится. Другой ветеран отметил, что страна превращает армию "со стальной в пластмассовую".

Ветеранам войны выдали пластмассовые медали Facebook / Мартин Брест

Facebook / Мартин Брест

Facebook / Мартин Брест

Facebook / Мартин Брест

Facebook / Мартин Брест

Facebook / Мартин Брест

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