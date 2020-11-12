Дуже неприємно вражений інцидентом у клініці "Добробут". 8 листопада вагомий київський політик Володимир Бондаренко повідомив, що на прийомі у хірурга клініки "Добробут" Вадима Єлізарова медична сестра розмовляла з лікарем російською мовою. Бондаренко зробив їй зауваження, за що, за його словами, коли він виходив після огляду, лікар його вдарив та викинув одяг.

Пан Бондаренко подав заяву про злочин до поліції. Проте клініка "Добробут" повністю спростувала повідомлення колишнього депутата Київради Бондаренка, виступила на захист лікаря та вимагає вибачень від політика.

Я б не звернув увагу на цей випадок, якби Вадим Єлізаров не був учасником бойових дій. Вадим півтора роки служив хірургом 59-го військового шпиталю, провів велику кількість операцій, рятував життя.

Чи здатен український військовий лікар напасти на пацієнта через зауваження про українську мову? Пан Бондаренко намагається переконати, що на нього напав лікар приватної клініки через просте зауваження.

Але його опис подій виглядає як спроба людини, яка дуже багато часу провела на верхівці влади, знайти виправдання своїм неадекватним діям. Він – заможний, досвідчений у піарі діяч, намагається показати, що став жертвою через патріотичну позицію.

Але він не врахував, що той кого він звинувачує у проросійських поглядах, на відміну від пана Бондаренка, має тверді проукраїнські переконання, які відстоював на фронті.

Я не знаю причину конфлікту, але в мене нема довіри до слів пана Бондаренка. Коли ветерана звинувачують у непатріотизмі люди, які не боролися за нашу країну – це абсурд.

Сподіваюсь, розслідування цієї прикрої історії буде неупередженим.

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