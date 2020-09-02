Ветеран войны на Донбассе решил стать женщиной. Видео

Трансгендерная женщина из Харькова, участвовавшая в войне на Донбассе, рассказала о своей трансформации и дискриминации, с которой она сталкивалась в процессе осознания себя. Свой переход она намерена оформить юридически.

В беседе с журналисткой "Нового времени" 29-летняя Виктория заявила, что сейчас ее внешность еще далеко от того, какой она себя видит, и попросила скрыть свое лицо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

С 2010 по 2013 годы Виктория служила по контракту, а в 2016 подписала новый. Она вызвалась добровольцем на боевые позиции.

"Во время одного из боев в Авдеевке меня ранили, после чего эвакуировали. Далее была реабилитация, но я старалась дослужить этот контракт, и потом даже хотела подписать еще один. Но поняла, что по состоянию здоровья больше не могу служить. Было трудно находиться на службе из-за ограничений по внешности для военных и стандарта уставов. В тот период мне было очень сложно морально – больше не могла скрывать свое "я"", – рассказала она.

Виктория служила по контракту и получила ранение на Донбассе. Фото nv.ua

Виктория назвала стереотипом мнение, что ЛГБТ становятся дети, которые воспитывались в неблагополучных семьях.

"Я росла в счастливой, полноценной семье. Мой отец не имел проблем с алкоголем, не бил мать, оба родителя работали. У меня два старших брата, оба служат и имеют собственных детей", – отметила она.

Виктория подчеркнула, что впервые мысли о том, что она не такая, как другие, пришли ей в 5-7 лет: "Еще с детства я чувствую, что живу не в своем теле. В школе я видела, как одеваются девушки, но не могла выглядеть так же, как они".

Начать трансформацию Виктория решилась в 2019 году летом.

"Решила, что либо пан, либо пропал: либо я принимаю себя такой, как есть, или просто покончу с собой. Первое, что сделала - обратилась к психологу, который разбирался в ЛГБТ-тематике. С психологом хотя бы частично удалось стабилизировать свое психологическое состояние", – отметила она.

Виктория решилась на трансгендерный переход в 2019 году. Фото nv.ua

Виктория подчеркнула, что часто слышала в свой адрес, будто она хочет осуществить трансгендерный переход ради партнера или партнерши и сталкивалась с обращениями "оно" в свой адрес.

"Многие кричат, во всем виновата пропаганда или что-то такое, но на самом деле ЛГБТ не передается воздушно-капельным путем. Это — не вирусная болезнь. Это не психиатрическое заболевание. Гомосексуальность по международной классификации болезней больше не считается заболеванием. Трансгендерность же перенесли в раздел о сексуальном здоровье, сейчас этот диагноз официально называется "гендерная дисфория"", – пояснила она.

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