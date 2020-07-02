Наші ветерани, виконавши свій обов’язок захисту територіального суверенітету України, повернувшись до мирного життя мають зайняти своє почесне місце у житті суспільства.

Для цього Мінветеранів здійснює своєрідну інвентаризацію проблематики з якою стикаються захисники Вітчизни при переході до мирного життя після звільнення з лав Збройних сил. Вивчався кращий іноземний досвід роботи з ветеранами, включаючи такі країни як Хорватія та Боснія і Герцеговина, де міністерства у справах ветеранів існують десятки років, мають великий реєстр оборонців вітчизни, які складають досить значну частину усього суспільства. Тому ветеранська проблематика там дійсно має великий державний вимір і вагу та значний вплив на усі суспільні процеси.

Отже зараз стало повністю очевидним і зрозумілим, що одним з найважливіших моментів життя ветерана після його переходу до мирної діяльності є його наступне працевлаштування в цивільному середовищі. Наші зарубіжні партнери звертали увагу, що для соціальної підтримки ветеранів держава там надавала значні пільги у різних сферах життя, а також фінансову допомогу.

Проте найголовнішою з них була підтримка без зволікань знаходження місця роботи, яке мало б відповідати фаховій підготовці ветерана або отриманій перекваліфікації, що робило його конкурентним на ринку праці. У такий спосіб ветеран міг отримати доволі оплачувану посаду, або роботу з меншою заробітною платою, проте по душі та перспективами професійного росту. Тому було звернуто особливу увагу на необхідність щільного моніторингу стану справ з працевлаштуванням ветеранів війни після їх повернення додому.

Це стало надзвичайно важливою справою, що потребує надання допомоги у працевлаштуванні кожному бажаючому оборонцю вітчизни як через центри зайнятості, систему органів роботодавців так і інші профорієнтаційні заклади. Разом з тим, міжнародний досвід підказує, і це видається абсолютно раціональним, що на законодавчому рівні треба також закріпити заохочення та обов’язковість для державного і приватного секторів економіки прийняття на роботу ветеранів війни та членів родин загиблих воїнів через надання певного пільгового оподаткування відповідних посад в установах і підприємствах у разі працевлаштування там категорій осіб, що брали участь в АТО/ООС.

Зрозуміло, що це є соціальною нормою, яка начебто веде до скорочення бюджетних надходжень, а значить може загрожувати недофінансуванням низки державних програм, проте практика життя країн, які пройшли через війни або збройні конфлікти, говорить про зворотну віддачу - значну стабілізацію ситуації в усьому суспільстві і окремо у ветеранському середовищі, яке є дуже чутливим і може гостро реагувати на всі прояви соціальної несправедливості.

Тому треба розуміти, що якщо пролобіювати на законодавчому рівні державну підтримку працевлаштуванню ветеранів війни та членів родин загиблих через зменшення податкового навантаження на працедавців, які працевлаштують цю категорію осіб, то від цього державний бюджет, статки фірм і підприємств не програють, а все українське суспільство буде у значному виграші через такий важливий крок до соціальної справедливості та громадянської стабільності.

Тобто, зараз ми хочемо сформулювали перед собою дуже важливе завдання : ветеран з відповідним фахом підготовки повинен мати хороший попит серед наших роботодавців і відносні переваги, щоб швидше зарекомендувати себе як професійний співробітник та сумлінний виконавець. Тому на часі розглянути можливість зробити відповідні поправки до чинного трудового законодавства стосовно надання переваг при працевлаштуванні ветеранів війни та членів родин загиблих воїнів. А для ветеранів, які планують започаткувати власний бізнес, підготувати проекти щодо відповідного державного пільгового кредитування.