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12 сентября • обновлено в 00:03
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Ветеран АТО затроллил россиян из-за нашумевшего украинского фильма

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Волонтер, бывший военный разведчик и исполнитель одной из главных ролей в фильме "Атлантида" Андрей Рымарук не смог пообщаться с представителями России на кинофестивале в Торонто.

В видео на своей странице в Facebook он рассказал, что уже второй день не может застать их около стенда с российскими кинолентами.

"Учитывая последние события, у русских немножечко пригорело от фильма "Атлантида". И я решил заглянуть к ним в гости, пообщаться... Но никого нет. Это значит, что они бояться", – сказал он.

Новости
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Андрей Рымарук

Андрей Рымарук

Facebook

"Русские, наверно, ушли смотреть на шпиль", – пошутил в комментариях к посту Рымарук.

"Тролляка", "Ты просто скажи, что последний раз твой разговор с "запоребриковыми" звучал как "бабах", или та-та-та, на крайний случай, – "тыдыщь", и собеседников это поражало буквально наповал", – ответили ему пользователи сети.

Как писал OBOZREVATEL, картина "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича получила признание на Венецианском кинофестивале. Полнометражный художественный фильм был признан лучшим в программе "Горизонты" ("Orizzonti").

Скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма в одной из номинаций.

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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Какие вы ущербные. Весь смысл жизни таких как этот идиот, это затроллить москалей. Как ему мало надо для счастья.
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