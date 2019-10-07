"Война – единственный шанс": ветеран АТО взорвал сеть сильным посланием к украинцам

Украинцы должны осознать, что единственный шанс на независимое существование – это жизнь в постоянной войне против России.

Ведь эта война началась отнюдь не в 2014 году, а еще несколько столетий назад. Такую мысль попытался донести народу ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев в сильном посте на личной странице в Facebook. Всего за час с момента публикации он собрал почти 2 000 лайков, более 300 репостов и около 200 комментариев.

Он подчеркнул, что большинство проблем Украины связаны с тем, что ее население не образованно и не любит думать. Это используют нечестные политики и охотно манипулируют общественным мнением.

"Очень легко говорить на черное – белое, если тебя никто не собирается проверять. По неписаным законам охлократии нам постоянно подкидывают "горяченькое": то притеснения русского языка, то проблему свободного рынка земли, то тему пенсии или льготников. Каждая из этих проблем или не существует, или имеет единственное возможное решение. Но для этого надо ее правильно оценить. А мы (народ) не хотим этого делать", – пишет Ананьев.

Воины АТО Facebook Валерия Ананьева

Вместо этого, подчеркнул он, украинцы радостно подхватывают нелепые фейки о том, что "украинскую землю скупят арабские шейхи". Однако еще более серьезной проблемой украинцев является их отношение к войне, которая длится на востоке страны уже шестой год. Этот вопрос в личных интересах для манипуляции сознанием также охотно эксплуатируют политики.

"Эта проблема – непонимание людьми сегодняшней войны. Непонимание, что эта война началась не в 2014 году, а где-то лет 800 назад, со времен первого нашествия Золотой Орды, наследником которой и является сегодняшняя Россия. Мы никак не осознаем, что конца этой войне не будет, пока существует наш бесноватый сосед. А существовать он будет долго при любых условиях, кто бы там что не говорил. Это огромная территория с бесконечным количеством ресурсов, в том числе и человеческого мяса. Россия – не бедная страна, там просто люди бедные, в том числе и морально", – объясняет Ананьев.

"Состояние войны – это единственный вариант для Украины на самостоятельную жизнь. Прекращение войны возможно лишь в случае поражения Украины или исчезновения России. Все. Других вариантов нет. Стоит осознать это и не слушать тех, кто вам обещает "мир", – подчеркнул защитник Украины.

Он заверил, что не меньше других хочет, чтобы войны не было. Однако если люди будут закрывать глаза на правду, то суть вещей от этого не изменится.

"Именно разговоры о "мир уже завтра" привели во власть тонны популистов и мрази. Нам надо осознать, что мы, наши дети и, возможно, внуки будем жить с войной. К сожалению, другого варианта иметь самостоятельность для Украины не будет. Не при нас эта война началась, и не при нас она кончится. Если мы хотим быть украинцами, война должна стать частью нашей культуры", – сделал вывод ветеран.

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