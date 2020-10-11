Ветеран АТО создал аппарат, который сможет помочь детям с ДЦП. Фото

Ветеран добровольческого батальона "Айдар", инженер Игорь Гурчик создал аппарат для развития моторики у больных ДЦП детей.

Как сказал Гурчик в интервью "Фактам", ему пришла идея создать электронное устройство для развития мелкой моторики, чтобы выполнение заданий было увлекательным, по сути, игрой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оказалось, детям, больным ДЦП и аутизмом, предлагают либо совсем уж простые упражнения, которые быстро надоедают, либо нечто очень технологичное вроде специальных перчаток, соединенных с компьютером. Вместе с дочкой (мы оба окончили КПИ) сделали аппарат, аналогов которому нет", – утверждает он.

По словам инженера, устройство MIOTRACER-03 представляет собой поле с отверстиями.

"В них по команде микропроцессора поочередно загораются зеленым светодиоды. Ребенку нужно передвигать на засветившиеся отверстия маленькие фишки, сделанные в виде зайчика, лисички, медвежонка, утенка. Важно, что малыш воспринимает это устройство как игрушку, поэтому с удовольствием выполняет задания", – рассказал Гурчик.

Он отметил, что у детей, больных ДЦП, важно начинать развивать подвижность рук еще в младенчестве.

"MIOTRACER-03 позволяет работать уже с восьми месяцев. Если не развивать моторику ребенка, больного ДЦП, в раннем детстве, то в более старшем возрасте сделать это будет гораздо сложнее или вообще невозможно", – объяснил ветеран.

По его словам, это устройство может использоваться не только для развития психомоторики у особых детей, но и взрослыми для восстановления подвижности рук и речи после инсультов, ранений, травм.

"Скорость выполнения упражнений можно увеличивать или уменьшать. К тому же на устройстве можно проигрывать мелодии, вращая специальную фишку. И даже выполнять упражнение, используемое для развития памяти при подготовке разведчиков. Время, за которое ребенок справился с заданием, фиксируется", – подчеркнул Гурчик.

В данный момент он ищет инвестора для запуска устройства в серийное производство.

Ветеран АТО создал аппарат для развития моторики у больных ДЦП детей fakty.ua

Устройство MIOTRACER-03 представляет собой поле с отверстиями fakty.ua

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