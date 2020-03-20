Коронавирус на Донбассе: ОРДЛО предложили закрыть на карантин

Украина должна закрыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, чтобы не допустить проникновения коронавируса COVID-19 из оккупированных районов.

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО и волонтер Андрей Рымарук. По его словам, украинские военные подвергаются риску заражения из ОРДЛО.

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"Угроза - контрольно-пропускные пункты с оккупированной территорией. Сейчас, если посмотреть, что пишут в социальных сетях люди с той стороны, там также большая вспышка беспокойства. Читал в Twitter, что все поликлиники и инфекционные больницы просто забиты, люди с пневмонией лежат в коридорах", - отметил Рымарук.

"Нам главное, чтобы полностью были закрыты контрольно-пропускные пункты. На контрольно-пропускных пунктах с людьми контактируют военнослужащие Государственной пограничной службы. А потом начинают люди расползаться по всем городам свободной Украины", - добавил он.

Ветеран АТО отметил, что на Донбассе существует большая угроза заражения коронавирусом украинских военных.

По его словам, в таких городах, как Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Бахмут, Светлодарск, где много украинских подразделений, риск заражения бойцов ВСУ от гражданских лиц очень высок.

Рымарук рассказал, что во многих подразделениях бойцы сами шьют медицинские маски, насмотревшись видео в Youtube.

"Очень не хватает антисептиков сейчас. Также хотелось бы иметь определенное количество экспресс-тестов на коронавирус. К большому сожалению, прошла новость о том, что армия обеспечена экспрес-тестами. Но по факту на востоке их до сих пор нет", - заявил он.

dn.depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 19 марта общее количество зараженных коронавирусом достигло 21 человека, трое из них скончались.

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