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27 февраля • обновлено в 17:13
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Ветер сорвал крышу пятиэтажки в Симферополе: под завалами десятки машин. Видео

2.2т
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В Симферополе из-за сильного ветра сорвало крышу с пятиэтажного здания Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

Видео происшествия появилось в Telegram-канале "Крыминформ". Здание находится на улице Киевской (чтобы посмотреть,доскролльте до конца).

Сорванная крыша упала на парковку, находящуюся возле института и повредила около десяти машин. В подконтрольном России Министерстве по чрезвычайным ситуациям уверили, что пострадавших среди людей нет. На месте работают сотрудники МЧС

Ветер сорвал крышу пятиэтажки в Симферополе: под завалами десятки машин. Видео

Facebook/Андрей Черниченко

Ветер сорвал крышу пятиэтажки в Симферополе: под завалами десятки машин. Видео

Facebook/Андрей Черниченко

Как сообщал OBOZREVATEL, сильный шквальный ветер, обрушившийся на Одесскую область утром 24 февраля, стал причиной множества ЧП в разных уголках региона.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Симферополь
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