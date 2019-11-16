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16 ноября • обновлено в 13:30
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Ветер сдувал с места! Появились впечатляющие фото шторма в Азовском море

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На побережье Азовского моря, в курортной Кирилловке, 15 ноября случилась сильная буря.

Впечатляющими снимками и подробностями происшествия поделилось издание "РИА" Мелитополь " (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Издание отметило, что спасатели заранее предупреждали о том, что Азовское побережье может накрыть сильным штормом. Этот прогноз оказался довольно точным и долго ждать не пришлось.

Кирилловка

Кирилловка

"РИА" Мелитополь "

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Отмечается, что шторм поднял песок и глину, превратив таким образом море в какао.

Ветер, по словам местных жителей, буквально сдувал с места. Кстати, 16 ноября шторм все еще бурлит. По прогнозам, высота волн может достигать 13-15 дм, а сила ветра составит 15-20 м/с.

Шторм в Кирилловке

Шторм в Кирилловке

"РИА" Мелитополь "

Шторм в Кирилловке

Шторм в Кирилловке

"РИА" Мелитополь "

Как писал OBOZREVATEL, от сильных ливней и смерчей пострадали Черноморское побережье Грузии. В результате непогоды затопленным оказался город Батуми, а также соседней Кобулети.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Украина
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