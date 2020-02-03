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3 февраля • обновлено в 10:26
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Ветер и схождение лавин: синоптики предупредили об опасности в Карпатах

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В Карпатах в связи с ухудшением погодных условий 2-3 февраля ожидается значительная опасность схождения лавин.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что значительная снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области.

"2-3 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – сказано в сообщении.

Снеголавинная опасность в Карпатах

Снеголавинная опасность в Карпатах

meteo.gov.ua

Кроме того, на странице в Facebook "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", добавили, что в Карпатах возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Синоптики посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.

Ветер и схождение лавин: синоптики предупредили об опасности в Карпатах

dt.ua

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 3 февраля, в Украине ожидается теплая, как для февраля погода. Температура воздуха на юге страны достигнет +12°.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Погода в Карпатах
Место
Украина
Тег
погода
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