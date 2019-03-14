Весна возвращается: синоптики дали прогноз по потеплению в Украине

В Украине в четверг, 14 марта, столбики термометров пойдут вверх. Ожидаются лишь осадки в виде мокрого снега и дождя.
Так, они прогнозируются местами в западных и Житомирской областях, на остальной территории будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях 4-8° мороза; днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.
Весна в Украине
"ТСН"
В Киеве – без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что территорию Украины в четверг, 14 марта, накроет циклон Franz на западе страны и антициклон Gabi – в центральных областях и на юге.
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