Главная Новости
25 января • обновлено в 19:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Весна ворвется? Синоптик дала аномальный прогноз на воскресенье в Украине

2.5т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 26 января, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что температура по стране будет выше нуля градусов.

"Ветер ожидается умеренным, с юго-запада. Температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге +4+ 9 градусов", – рассказала она.

Карта погоды

Карта погоды

Скриншот

В Киеве, в воскресенье по прогнозу осадков не ожидается. Температура воздуха +2 +4 градуса. Начало недели будет теплым, осадки предварительно начнутся в среду, 29 января.

Погода на 26 января

Погода на 26 января

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что в феврале 2020 года в Украине сохранится аномально теплая погода, которая будет мало отличаться от первых месяцев зимы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги