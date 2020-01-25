Весна ворвется? Синоптик дала аномальный прогноз на воскресенье в Украине

В воскресенье, 26 января, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что температура по стране будет выше нуля градусов.

"Ветер ожидается умеренным, с юго-запада. Температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге +4+ 9 градусов", – рассказала она.

Карта погоды Скриншот

В Киеве, в воскресенье по прогнозу осадков не ожидается. Температура воздуха +2 +4 градуса. Начало недели будет теплым, осадки предварительно начнутся в среду, 29 января.

Погода на 26 января Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщила, что в феврале 2020 года в Украине сохранится аномально теплая погода, которая будет мало отличаться от первых месяцев зимы.

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