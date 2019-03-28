Весна вернется: синоптики пообещали улучшение погоды в Украине

В четверг, 28 марта, в Украине будет все так же холодно, но осадки постепенно прекратятся.

Такую погоду принесет холодная и в основном влажная воздушная масса. В частности, ожидается рост атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью, утром в большинстве областей Левобережья умеренный мокрый снег; на остальной территории без осадков. На дорогах северо-западной части ночью, утром местами гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

"24"

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях, Приазовье и в Крыму от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

В Киеве–- без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, первое весеннее повышение температуры в Украине ожидается уже в апреле, а настоящая жара придет в мае.

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