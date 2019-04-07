Весна в разгаре: в Украине резко потеплеет до +22

В понедельник, 8 апреля, в Украине прогнозируется теплая малооблачная погода с прояснениями.

Как сообщает Укргидрометцентр, небольшой дождь возможен только в Черниговской и Сумской областях. Ветер будет юго-восточным, 5–10 метров в секунду.

По данным синоптиков, теплее всего будет в западных областях. Так, на во Львовской области, на Прикарпатье и Буковине ожидается до +18...+20 градусов, на Закарпатье +20...+22 градуса.

Несколько прохладнее будет в восточных регионах, однако самые низкие температурные показатели будут в Луганской области – +14...+16 градусов.

В Киеве будет солнечно и сухо. Температура воздуха в столице поднимется до +16...+18 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

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