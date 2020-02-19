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19 февраля • обновлено в 06:20
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Весна в разгаре: синоптики подтвердили теплый прогноз по Украине

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В среду, 19 февраля, погода в Украине существенно не изменится, так как над ее территорией продолжит господствовать теплый и в основном сухой воздух атлантического происхождения.

Как сообщает Укргидрометцентр, в юго-восточных областях Украины и в Крыму местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории – без осадков.

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Потеплеет до +10: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине

Потепление в Украине

Потепление в Украине

Иллюстрация

Утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с.

Температура днем 4−9° тепла, на юге страны до 12°. В Карпатах – небольшой мокрый снег, температура днем около 0°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с. Температура днем 6−8°.

Весна в разгаре: синоптики подтвердили теплый прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой идет еще более теплая и засушливая весна. И если так дело пойдет, то Украину ждет серьезный неурожай.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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