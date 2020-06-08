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9 июня • обновлено в 02:56
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Весна в Киеве длилась 116 дней: синоптики объявили начало аномального лета

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Метеорологическое лето в Украине наступило лишь 5 июня с трехнедельным опозданием из-за весны, которая длилась 116 дней.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"4 июня температура составила + 13,6 градусов, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля – в общем 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права", – говорится в сообщении.

Погода в Украине

Погода в Украине

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в Киеве в пятницу, 5 июня составляла +16,5 градусов и дальше будет расти.

"Позже лето за 140 лет пришло в Киев 7 июня – в 1990 и 2001 годах", – указано в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик сказал, что лето-2020 года будет теплым и достаточно сухим, но с сильными ливнями, градами и шквалами.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
климат погода
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