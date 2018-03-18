Весна уже в пути: главный синоптик Украины рассказал, когда закончатся морозы и снегопады

Существенного потепления в Украине в ближайшие дни ожидать не стоит, по крайней мере зима будет еще властвовать в ближайшие пять дней.

Об этом рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу", – сказал он в комментарии "Сегодня".

По его словам, настоящая весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся уже в ближайшие два дня.

"Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае дневная температура станет плюсовой", – отметил Кудьбида.

От также подчеркнул, что потепление придет с запада и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

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