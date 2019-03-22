Весна ударит шквалами и дождями: синоптики пообещали похолодание в Украине

В пятницу, 22 марта, в Украину придут дожди и похолодание. Местами ожидается шквальный ветер.

Причиной тому является перемещающийся с северо-запада Европы атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В Украине, кроме крайнего юга, пройдет небольшой дождь, в восточных областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

ТСН

Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13°; на востоке страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9 тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили, что в первых числах апреля в Украине возможно возвращение небольших ночных заморозков, а в марте еще может пойти снег.

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