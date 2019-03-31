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Весна расцветет: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

2.7тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 31 марта, в Украине сохранится сухая погода с переменной облачностью. К тому же, прогнозируется существенное потепление.

Так, "жарче" всего будет в западных областях и в центре – там днем от 14 до 16 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

На севере ожидается от 13 до 15 градусов, в восточных областях от 12 до 14 градусов, и на юге – от 12 до 15 градусов тепла.

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Весна расцветет: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

Киевлян 31 марта ждет +5 ночью и утром и до +16 днем. Также прогнозируется небольшая облачность и слабый ветер.

Весна расцветет: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, после неожиданного дождя с градом в Украину вернется потепление. Уже в первые дни апреля будет ощущаться улучшение погоды.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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