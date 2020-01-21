Главная Новости
21 января • обновлено в 08:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Весна придет уже в феврале: синоптики резко изменили прогноз по Украине

1.1т
Читать материал на украинском

Февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

Так, согласно данным на сайте Gismeteo.ua, в некоторые дни на юге страны темпераутра поднимется до +17 градусов. В частности, теплее всего в феврале будет в южных и западных областях. Начнется месяц дождями, но затем они плавно сменятся сухой погодой.

Новости
Завалит снегом: синоптик дала штормовой прогноз погоды в Украине

Весна в Украине

Весна в Украине

Иллюстрация

Существенное потепление ожидается в середине февраля. Так, к примеру, в Киеве с 12-14 февраля столбики термометров поднимутся до +13.

В то же время в Одессе еще более существенно потеплееет. В эти дни там ожидается до +17.

Весна придет уже в феврале: синоптики резко изменили прогноз по Украине
Весна придет уже в феврале: синоптики резко изменили прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги