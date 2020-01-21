Весна придет уже в феврале: синоптики резко изменили прогноз по Украине

Февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

Так, согласно данным на сайте Gismeteo.ua, в некоторые дни на юге страны темпераутра поднимется до +17 градусов. В частности, теплее всего в феврале будет в южных и западных областях. Начнется месяц дождями, но затем они плавно сменятся сухой погодой.

Весна в Украине Иллюстрация

Существенное потепление ожидается в середине февраля. Так, к примеру, в Киеве с 12-14 февраля столбики термометров поднимутся до +13.

В то же время в Одессе еще более существенно потеплееет. В эти дни там ожидается до +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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