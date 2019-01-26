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Весна нескоро: синоптики дали снежный прогноз на начало недели в Украине

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Весной в Украине пока и не пахнет. С началом новой недели опять придут метели и минусовая температура.

Так, в понедельник, 28 января, снега стоит ждать в западных и центральных областях, в остальных частях Украины будет ясно, без осадков. В западных областях днем от -3 до +2 градусов, на севере от -7 до -4, в центре и на востоке от -3 до -1 градуса, и в южной части Украины от +1 до +6.

Во вторник, 29 января, мокрый снег ожидается везде, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Днем на западе и севере страны от +1 до +3 градусов, в центральных областях от +3 до +6, на востоке от -2 до +4 градусов, и на юге от +7 до +13.

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Весна нескоро: синоптики дали снежный прогноз на начало недели в Украине

"Сегодня"

В среду, 30 января, снег с дождем ожидается в центральных, северных регионах и местами на юге (в Одесской, Николаевской областях), на остальной части Украины без осадков. В западных и северных областях днем от +1 до +3 градусов, в центре от +3 до +6, в восточных областях от +1 до +4, на юге от +7 до +13 градусов.

Весна нескоро: синоптики дали снежный прогноз на начало недели в Украине
Весна нескоро: синоптики дали снежный прогноз на начало недели в Украине
Весна нескоро: синоптики дали снежный прогноз на начало недели в Украине

В Киеве 28 января ночью без осадков, днем местами небольшой снег; температура ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 28 января с переходом на юго-восточный, 7-12 м/сек.

29 января в столице небольшой, 30 января умеренный мокрый снег и дождь. Повышение температуры: ночью 29 января 1-6° мороза, 30 января от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве на выходных 26-27 января ожидается резкое повышение температуры и возобновление снегопадов.

  • Ранее появился подробный прогноз погоды на февраль в Украине.

  • С 5 февраля ожидается резкое снижение температуры – похолодать может до -30. В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Evans Kimberly
Evans Kimberly
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