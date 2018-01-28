Весна наступает? Появился "теплый" прогноз погоды по городам Украины

В воскресенье, 28 января, на большей части территории Украины впервые за несколько недель ожидается плюсовая температура.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, на западе температура будет варьироваться от +2 до +5.

На юге и в Крыму - от -3 до +2. В центре - до +1.

Тем временем на востоке и севере следует ожидать от -1 до -5 градусов.

Также осадки накроют запад (ожидается снег с дождем), кроме того небольшой снег ожидается и в центре и на севере.

На востоке заснежит на Харьковщине.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье по городам:

Ужгород – +3…+5

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +2…+4

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +3…+5

Ровно – +3…+5

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – 0…+2

Николаев – -1…+1

Херсон – -1…-3

Симферополь – +1…+3

Кропивницкий – -1…-3

Черкассы – -1…+1

Чернигов – -1…-3

Сумы – -3…-5

Полтава – -2…-4

Днепр – -3…-5

Запорожье – -3…-5

Донецк – -2…-4

Луганск – -2…-4

Харьков – -3…-5

Киев – -1…+1

Напомним, также ранее синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели.