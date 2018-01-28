Весна наступает? Появился "теплый" прогноз погоды по городам Украины

В воскресенье, 28 января, на большей части территории Украины впервые за несколько недель ожидается плюсовая температура.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Так, на западе температура будет варьироваться от +2 до +5.
На юге и в Крыму - от -3 до +2. В центре - до +1.
Тем временем на востоке и севере следует ожидать от -1 до -5 градусов.
Также осадки накроют запад (ожидается снег с дождем), кроме того небольшой снег ожидается и в центре и на севере.
На востоке заснежит на Харьковщине.
Прогноз погоды в Украине на воскресенье по городам:
Ужгород – +3…+5
Львов – +3…+5
Ивано-Франковск – +2…+4
Тернополь – +2…+4
Черновцы – +2…+4
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +3…+5
Ровно – +3…+5
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – 0…+2
Николаев – -1…+1
Херсон – -1…-3
Симферополь – +1…+3
Кропивницкий – -1…-3
Черкассы – -1…+1
Чернигов – -1…-3
Сумы – -3…-5
Полтава – -2…-4
Днепр – -3…-5
Запорожье – -3…-5
Донецк – -2…-4
Луганск – -2…-4
Харьков – -3…-5
Киев – -1…+1
Напомним, также ранее синоптики рассказали о погоде на начало рабочей недели.
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