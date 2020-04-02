Весна берет свое: в Украине дали прогноз на потепление

В пятницу, 3 марта, в Украине ожидается теплая погода – на всей территории страны днем температура поднимется до отметки +14.

Ночью столбики термометра также не опустятся ниже ноля. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе будет холоднее всего – температурный минимум там составит 1 градус тепла.

На всей территории не прогнозируют осадков, ожидается переменная облачность.

На севере, в центре, на востоке и юге страны синоптики спрогнозировали практически одинаковые погодные условия: +2...+4 ночью и до +14 днем.

В Украине дали прогноз на потепление

В западных областях Украины ожидается +12...+13 днем. Ночью везде температура составит +1...+3.

В центральных регионах – Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – сухо и солнечно, столбики термометров покажут +14.

Аналогично и на востоке страны. В северных областях также тепло, а на Киевщине температура опустится на несколько отметок.

Погода в Украине 3 апреля Скриншот

На юге будет теплее всего. В Одесской области ночью от +3 до +5. В Николаевской и Херсонской области +2...+4. Днем будет до +14.

Погода в Киеве 3 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог Илья Яременко предупредил, что изменения климата в Украине могут привести к поднятию уровня моря и затоплению территорий на юге страны.

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