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1 марта • обновлено в 04:41
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Весна 2020 в Украине начнется с мороза: свежий прогноз

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В первый день весны, 1 марта, погода в Украине будет теплой и солнечной. При этом по всей территории ночью будет держаться минусовая температура.

Только в некоторых областях страны днем синоптики Укргидрометцентра прогнозируют небольшой дождь. Так, осадки ожидаются в Волынской, Закарпатской и Львовской областях.

Погода в Украине на первый день весны

Погода в Украине на первый день весны

vchaspik.ua

На западе страны температура воздуха будет колебаться от +6 до +11 градусов днем, ночью 0...-2 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с. Облачно, местами осадки.

В центральных и северных областях осадки не прогнозируются. Температура воздуха +7...+10 днем, ночью от -3 до 0 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.

Теплее всего будет на юге Украины. Температура воздуха днем +9...+12 градусов, ночью похолодает до -2...0. Ветер южный, 7-12 м/с. Солнечно, без осадков.

Погода в Украине 1 марта

Погода в Украине 1 марта

На востоке температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов днем, ночью -1...-4 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве +8...+10 градусов днем, ночью похолодает до 0...-2. Ветер южный, 7-12 м/с. Облачно, без осадков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в марте Украину накроют холода, пройдут дожди с мокрым снегом. Также местами ударят морозы до -15 градусов.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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