Весенний призыв: стало известно, сколько украинцев заберут в армию

Кабинет министров Украины утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тысяч 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн.

Из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи – в Национальную гвардию, 1,2 тысячи – в Государственную пограничную службу и еще 1 тыс. – в Государственную специальную службу транспорта, передает "Интерфакс-Украина".

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 млн грн, из которых 32,5 млн грн – на проведение призыв в ВСУ, 14,4 млн грн – в Нацгвардию, 4,3 млн грн – в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн – в Госспецтрансслужбу.

Согласно выделенным средствам, объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу.

Как сообщал "Обозреватель", ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал сумму месячной выплаты пенсии военным.