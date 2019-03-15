Весенний призыв в ВСУ: кого заберут и будут ли "отлавливать" на улицах

С 1 апреля в Украине стартует весенний призыв в армию. В этом году он займет три месяца, и закончится лишь в конце июня. Военкомы планируют привлечь в Вооруженные силы несколько десятков тысяч новобранцев.

Как будут забирать в армию, что нужно знать и как молодежь пытается "откосить" от службы — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Призыв продлится до 30 июня. В этом году срок поиска срочников увеличат, всему виной проблемы при организации набора в предыдущие кампании;

В армию забирают молодых людей возрастом от 20 до 27 лет, которые годны по медицинским показателям и не входят в определенный перечень категорий, которые освобождаются от службы;

При этом останавливать на улицах, требовать документы или забирать в военкоматы никто не имеет права . Любую проверку могут совершать лишь сотрудники полиции, но лишь с указанием причины;

На выборах в военкоматы забирать также не будут;

Призыв продлится полгода

Новые правила о наборе призывников в армию принял президент Петр Порошенко еще в сентябре 2018 года. Ежегодно военкомы по всей стране сталкиваются с проблемами при наборе срочников в ряды Вооруженных сил.

Согласно закону, все мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, признанные годными к строевой подготовке и не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от армии, — обязаны пройти службу в ВСУ. Правда, часть из таких ребят всячески уклоняется от службы, создавая дополнительные головные боли военкомам. Именно поэтому указом президента срок поиска новых срочников был увеличен. В 2019 году весенний призыв продлится с 1 апреля по 30 июня, осенний — с 1 октября по 31 декабря.

При этом, как уверяют в военкоматах, в зону проведения ООС отправлять новобранцев не будут. Они будут служить в ППД — пунктах постоянной дислокации. Проще говоря в воинских частях — где они и будут проходить тренировки. Призывники без высшего образования — 18 месяцев, а со степенью специалиста или магистра — 12 месяцев.

Обязанность пройти службу в армии прописана в Конституции. Речь идет о статье 65, которая обязывает “защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины, уважать ее государственные символы”. При этом ежегодные проблемы с набором свидетельствуют о том, что желания служить у украинцев все меньше.

“На уровне Кабинета министров никто не занимается военно-патриотическим образованием молодых людей. Имею ввиду не национально-патриотическое, а именно военное — повышать у молодежи чувство ответственности перед родиной. К сожалению, сейчас сложно сказать, кто именно за это ответственный, ведь у нас создают министерства, другие органы, а проблем с набором меньше не стало”, — пояснил OBOZREVATEL военный эксперт Олег Стариков.

Кто может не служить

Как сказано выше, в законе есть ряд категорий людей, которые могут не проходить военную службу. Речь идет о тех призывниках, которые:

имеют двух и более детей, беременную жену или ребенка-инвалида;

являются единственными кормильцами в семье;

воспитывают маленького ребенка младше 3-х лет.

работают полицейскими, врачами, преподавателями, а также студенты, другие категории.

С полным списком оснований для отсрочки можно ознакомиться тут.

ВСУ

Важно подчеркнуть, что официальным поводом прийти в военкомат может быть лишь повестка. Ее вручает в руки лично представитель военкомата, а получивший ее призывник обязан расписаться. Затем он должен прийти в указанное время в военный комиссариат по месту жительства, пройти там медкомиссию, которая и решит — годен он к службе или нет.

Как уклоняются призывники и нарушают закон военкомы

В любых других случаях законных оснований наказывать за уклонение от службы нет. Более того, военкомы не имеют права вылавливать, останавливать или задерживать молодых людей на улицах или в публичных местах. При попытке неизвестных допрашивать на улице нужно попросту не реагировать, или вызывать на место полицию. Досмотр личных вещей или проверку документов могут осуществлять лишь сотрудники правоохранительных органов с указанием причины.

При этом в Украине регулярно происходят скандалы из-за попытки военкомов “ловить” молодых людей посреди улиц. Из самых громких случаев — в октябре 2017 года в Киеве представители Шевченковского районного военкомата вместе с сотрудниками Нацполиции устроили облаву в ночном клубе Jugendhub, поскольку искали призывников, которые уклоняются от призыва на военную службу.

А в октябре 2018 года в Харькове мужчины в военной форме попытались задержать парня на улице. Между ними завязалась драка, а стоявший рядом полицейский попросту игнорировал конфликт. Правда, после местный военкомат признал, что подобные ситуации являются незаконными.

Стоит отметить, что в связи с ежегодными призывами тысячи молодых парней “ломают голову” в поисках способов “откосить” от службы. Среди самых популярных: смена места фактического жительства или заработки за границей (чаще всего Польша или Чехия). Ведь де-факто повестки приходят по месту юридической регистрации, но если человек не живет там — найти его становится сложнее.

В этом случае комиссариат может обратить на работу к призывнику, потребовав вручить ему повестку. Тут уже зависит от работодателя.

ВСУ

Согласно закону, за уклонение от военкомов можно получить как штраф, так и реальный срок. За неявку в военкомат ждет штраф от 85 до 119 гривен, и 170-255 гривен — за повторное нарушение (неявку).

Уголовную ответственность можно получить в том случае, если расписавшись призывник пришел в военкомат, прошел медкомиссию, был признан годным к службе и затем попросту не явился на место сбора новобранцев. За такое нарушение грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Правда, чаще всего за такое дают условный срок.

На выборах можно не бояться

Важно подчеркнуть, что на предстоящих выборах президента 31 марта не будут забирать в военкоматы.

Во-первых, это незаконно. Избирательный участок — не место для проверки личных данных военкомом.

Во-вторых, весенний призыв начинается лишь с 1 апреля, поэтому формально день голосования первого тура не попадает в призывной период.

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