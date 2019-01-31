Весенний бриз: последний день января принесет Украине дожди и оттепель

В четверг, 31 января, в западных, северных, центральных областях Украины ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

На остальной территории – без существенных осадков. В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в южных областях 5-10° тепла); в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

УНН

В Киеве 31 января облачно, сыро, туманы, морось, дождь. Ночью и днем температура воздуха одинаковая 0... +2 градуса.

По данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) сохранится 31 января в горах и на высокогорье восточной части Закарпатской области.

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине 31 января ожидается оттепель, туманная морось, дождь, мокрый снег и плюсовая температура воздуха.

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