Весенние каникулы 2020: закроют ли школы и сколько будут отдыхать ученики

Школьные каникулы в Украине этой весной могут поменять свой график из-за эпидемии гриппа и коронавируса.

Весенние каникулы для школьников начнутся традиционно – в последнюю неделю марта. Скорее всего, учебные заведения по всей стране отправятся на отдых в понедельник, 23 марта, а 30 числа того же месяца ученики вернутся к занятиям.

Тем не менее, эти даты носят рекомендательный характер, а конечное решение о дате весенних каникул каждая школа имеет право принимать самостоятельно. Поэтому даты начала и конца каникул в учебных заведениях могут разниться.

Кроме того, школьников ожидают два дополнительных учебных дня дня – это суббота, 21 марта и воскресенье, 22 марта. Зато весной будут и бонусные выходные – в апреле и мае. 18, 19 и 20 апреля из-за Пасхального воскресенья ожидаются три выходных подряд, а в мае длинных уик-энда будет целых два – с 1-го по 3 мая и с 9-го по 11 мая.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в мире, график школьных каникул в Украине может существенно сдвинуться. После того, как в Украине был зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что школы по всей стране могут быть временно закрыты в любой момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом. Вирус обнаружили у жителя Черновцов, который накануне с женой вернулся из Италии. OBOZREVATEL поделился эксклюзивными подробностями о первом случае заражения коронавирусом в Украине.

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